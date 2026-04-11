Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 162
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
STOLNI TENIS

Ivoru Banu naslov i finale u Turskoj

Zadar: Europsko ekipno prvenstvo u stolnom tenisu, Hrvatska - Grčka
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
11.04.2026.
u 23:21

Hrvatski stolnotenisač Ivor Ban iz Turske se vraća s dva trofeja - u pojedinačnoj konkurenciji osvojio je drugo mjesto, dok je u paru s Mađarom Csabom Andrasom stigao do naslova pobjednika turnira.

Ukratko, bili su to hrvatsko-mađarski dani na WTT Feeder turniru u Kapadokiji, gdje su isti igrači osvojili parove i igrali finale pojedinačnog dijela. Ban je ovim uspjehom srušio dva osobna rekorda - po prvi put igrao je finale singla na World Table Tennis turnirima, a ujedno je osvojio i svoju prvu zlatnu medalju u muškom paru pod okriljem WTT-a.

Na putu do srebra Ban je redom pobijedio Saudijca Alkhadrawija s 3-0 (10, 5, 6), Indijca Suravajjulu s 3-2 (-8, 6, 10, -9, 9), Rumunja Ursuta s 3-2 (-9, 10, -6, 9, 6) i Južnokorejca Jang Seongila s 3-1 (9, -6, 3, 10). Njegov niz zaustavio je upravo Andras, koji je u finalu slavio s 3-0 (9, 7, 11). Bila je to njegova peta pobjeda nad hrvatskim stolnotenisačem, dok Ban ima jednu. Inače, 23-godišnji Andras trenutačno je 92. na svijetu, dok je godinu dana mlađi Ban na 226. mjestu, no nakon Cappadocije očekuje se značajan skok na ljestvici.

Vrlo dobar turnir imao je i Tomislav Pucar, koji je bio jedan od rijetkih europskih igrača na jakom turniru u kinskom Taiyuanu te je na kraju osvojio treće mjesto na WTT Contenderu Taiyuan.

Na putu do završnice Pucar je upisao tri vrijedne pobjede. U prvom kolu svladao je Nijemca Cedrica Meissnera s 3-0 (10, 7, 10). U osmini finala bio je bolji i od Kineza Huanga Youzhenga rezultatom 3-2 (-7, 3, 4, -10, 8), zatim je u četvrtfinalu izbacio i Šveđanina Kristiana Karlssona s 3-2 (-7, 4, -12, 8, 5), dok ga je u borbi za finale zaustavio Japanac Maharu Yoshimura s 3-1 (-3, 7, 9, 8).
Ključne riječi
Stolni tenis Ivor Ban

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!