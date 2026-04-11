Ivoru Banu naslov i finale u Turskoj

Hrvatski stolnotenisač Ivor Ban iz Turske se vraća s dva trofeja - u pojedinačnoj konkurenciji osvojio je drugo mjesto, dok je u paru s Mađarom Csabom Andrasom stigao do naslova pobjednika turnira.

Ukratko, bili su to hrvatsko-mađarski dani na WTT Feeder turniru u Kapadokiji, gdje su isti igrači osvojili parove i igrali finale pojedinačnog dijela. Ban je ovim uspjehom srušio dva osobna rekorda - po prvi put igrao je finale singla na World Table Tennis turnirima, a ujedno je osvojio i svoju prvu zlatnu medalju u muškom paru pod okriljem WTT-a.

Na putu do srebra Ban je redom pobijedio Saudijca Alkhadrawija s 3-0 (10, 5, 6), Indijca Suravajjulu s 3-2 (-8, 6, 10, -9, 9), Rumunja Ursuta s 3-2 (-9, 10, -6, 9, 6) i Južnokorejca Jang Seongila s 3-1 (9, -6, 3, 10). Njegov niz zaustavio je upravo Andras, koji je u finalu slavio s 3-0 (9, 7, 11). Bila je to njegova peta pobjeda nad hrvatskim stolnotenisačem, dok Ban ima jednu. Inače, 23-godišnji Andras trenutačno je 92. na svijetu, dok je godinu dana mlađi Ban na 226. mjestu, no nakon Cappadocije očekuje se značajan skok na ljestvici.

Vrlo dobar turnir imao je i Tomislav Pucar, koji je bio jedan od rijetkih europskih igrača na jakom turniru u kinskom Taiyuanu te je na kraju osvojio treće mjesto na WTT Contenderu Taiyuan.

Na putu do završnice Pucar je upisao tri vrijedne pobjede. U prvom kolu svladao je Nijemca Cedrica Meissnera s 3-0 (10, 7, 10). U osmini finala bio je bolji i od Kineza Huanga Youzhenga rezultatom 3-2 (-7, 3, 4, -10, 8), zatim je u četvrtfinalu izbacio i Šveđanina Kristiana Karlssona s 3-2 (-7, 4, -12, 8, 5), dok ga je u borbi za finale zaustavio Japanac Maharu Yoshimura s 3-1 (-3, 7, 9, 8).