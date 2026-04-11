Ukrajincima stiglo upozorenje zbog ruskih 'Medenjaka': Krenuli su ih podmetati na jugu zemlje

Stanovnicima Hersona na jugu Ukrajine stiglo je upozorenje zbog toga što su Rusi rasipali mine po gradu. Upozorenje je objavio Jaroslav Šanko, načelnik gradske vojne uprave, te pozvao stanovnike da paze kuda prolaze. "Stigla je informacija da je neprijatelj minirao područje grada. Protupješačke mine tipa 'Prjanik' ponovno su otkrivene u području Brodskog trga. Ograničite kretanje tim područjem. Područje miniranja može biti znatno veće. Čuvajte se!", naveo je.

Kako navodi Ukrainska Pravda, nove mine Prjanik ("Medenjak“) upola su manje od ranije korištenih mina Lepestok ("Latica“), ali su znatno snažnije. One sadrže oko 30 grama plastičnog eksploziva, što je dovoljno da otkinu ljudsku nogu. Promjer mine je pet do šest centimetara, a izgledom podsjeća na poklopac ili disk, zbog čega ju je vrlo teško uočiti na cesti ili u travi.

Par dana prije, na te je mine upozorio i Ivan Baziljuk, načelnik uprave okruga Nikopol. "Zabilježena je upotreba novih daljinski postavljenih protupješačkih mina s kodnim nazivom ‘Prjanik’. Ova eksplozivna sredstva izuzetno je teško uočiti i predstavljaju smrtonosnu prijetnju životu i zdravlju ljudi.“ Te se mine detoniraju već na najmanji pritisak, a lokalne vlasti istakle su kako ih ruske snage mogu bacati s dronova na ceste, dvorišta, polja i rubove cesta.