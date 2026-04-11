FOTO Sati do dana odluke, na ulicama vrije, Orban spominje rat, Magyar pred 10.000 ljudi: 'Oslobodit ćemo Mađarsku!'

Premijer Orban u subotu je izjavio da će samo pobjeda njegove vladajuće stranke Fidesz spriječiti uvlačenje zemlje u rat u Ukrajini, obraćajući se pristašama na posljednjem skupu uoči parlamentarnih izbora. "Mir je najvažniji cilj ovih izbora", rekao je Orban tisućama pristaša u Budimpešti
"Nećemo dopustiti da naša djeca budu uvučena u rat", rekao je desničarski populist. "Nemamo ništa s ovim ratom - to je bratoubilački sukob između dva slavenska naroda." On je mjesecima vodio kampanju kritizirajući Ukrajinu i upozoravajući na rizik od uvlačenja Mađarske u sukob u susjednoj zemlji.
Istodobno je odbacio optužbe kritičara da vodi prorusku politiku.Podrška sadašnje Trumpove administracije pokazala je drugačije, rekao je Orban, dodajući da to dokazuje da "pripadamo Zapadu". Predsjednik Donald Trump i drugi američki konzervativni političari nedavno su mu poželjeli uspjeh na izborima.
Orban, koji promiče model vladanja koji naziva "neliberalnom demokracijom", rekao je da razumije da mlađi birači žele generacijsku promjenu u politici, ali tvrdi da trenutak nije pravi. "Živimo u dobu opasnosti", rekao je, dodajući da su stoga u vladi potrebni "iskusni" političari.
Nekoliko anketa javnog mnijenja sugerira da bi Fidesz mogao izgubiti izbore od oporbene stranke Tisza koju predvodi 45-godišnji Péter Magyar. Magyar je rekao pristašama u istočnom gradu Debrecenu da će Orban biti smijenjen s dužnosti. Pozvao ih je da podrže "europsku, funkcionalnu, humanu, slobodnu i neovisnu Mađarsku".
"Mnogi milijuni Mađara sutra će glasati za europsku, funkcionalnu, humanu, slobodnu i neovisnu Mađarsku", rekao je na završnom skupu svoje stranke. Više od 10.000 pristaša prisustvovalo je događaju, ispunjavajući glavni trg ispred sveučilišta u drugom najvećem mađarskom gradu i okolne ulice.
"Sutra ćemo pobijediti vladajuću stranku i osloboditi našu divnu domovinu od korupcije, laži, govora mržnje i osiromašenja", rekao je Magyar, optužujući Orbana da Mađarsku povezuje s Moskvom i obećavajući da će čvrsto ponovno usidriti zemlju unutar Europe