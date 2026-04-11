FOTO Sati do dana odluke, na ulicama vrije, Orban spominje rat, Magyar pred 10.000 ljudi: 'Oslobodit ćemo Mađarsku!'

Mađarsku još par sati dijeli od povijesnih izbora. Prvi put u 16 godina premijer Viktor Orban mogao bi ostati bez vlasti, a na tronu bi gao mogao zamijeniti Peter Magyar
Premijer Orban u subotu je izjavio da će samo pobjeda njegove vladajuće stranke Fidesz spriječiti uvlačenje zemlje u rat u Ukrajini, obraćajući se pristašama na posljednjem skupu uoči parlamentarnih izbora. "Mir je najvažniji cilj ovih izbora", rekao je Orban tisućama pristaša u Budimpešti
"Nećemo dopustiti da naša djeca budu uvučena u rat", rekao je desničarski populist. "Nemamo ništa s ovim ratom - to je bratoubilački sukob između dva slavenska naroda."  On je mjesecima vodio kampanju kritizirajući Ukrajinu i upozoravajući na rizik od uvlačenja Mađarske u sukob u susjednoj zemlji.
Istodobno je odbacio optužbe kritičara da vodi prorusku politiku.Podrška sadašnje Trumpove administracije pokazala je drugačije, rekao je Orban, dodajući da to dokazuje da "pripadamo Zapadu". Predsjednik Donald Trump i drugi američki konzervativni političari nedavno su mu poželjeli uspjeh na izborima. 
Orban, koji promiče model vladanja koji naziva "neliberalnom demokracijom", rekao je da razumije da mlađi birači žele generacijsku promjenu u politici, ali tvrdi da trenutak nije pravi. "Živimo u dobu opasnosti", rekao je, dodajući da su stoga u vladi potrebni "iskusni" političari. 
Orban (62) neprekidno je na vlasti 16 godina, nakon ranijeg mandata od 1998. do 2002. Ovo se smatra njegovom dosad najtežom izbornom kampanjom.
Nekoliko anketa javnog mnijenja sugerira da bi Fidesz mogao izgubiti izbore od oporbene stranke Tisza koju predvodi 45-godišnji Péter Magyar. Magyar je rekao pristašama u istočnom gradu Debrecenu da će Orban biti smijenjen s dužnosti. Pozvao ih je da podrže "europsku, funkcionalnu, humanu, slobodnu i neovisnu Mađarsku".
"Mnogi milijuni Mađara sutra će glasati za europsku, funkcionalnu, humanu, slobodnu i neovisnu Mađarsku", rekao je na završnom skupu svoje stranke. Više od 10.000 pristaša prisustvovalo je događaju, ispunjavajući glavni trg ispred sveučilišta u drugom najvećem mađarskom gradu i okolne ulice.
"Sutra ćemo pobijediti vladajuću stranku i osloboditi našu divnu domovinu od korupcije, laži, govora mržnje i osiromašenja", rekao je Magyar, optužujući Orbana da Mađarsku povezuje s Moskvom i obećavajući da će čvrsto ponovno usidriti zemlju unutar Europe
"Mađarsko mjesto jest, bilo je i bit će u Europi", dodao je
