Filozofija Pepa Guardiole je mrtva. Kamo onda nogomet ide?

Na terenima Premier lige, sve se više igrača žali da se igra više ne vrti prvenstveno oko finoće, brzine ili čak tranzicija, kao što je bio slučaj do sezone 2022./23. Ovo je tema kojom se bave engleski mediji zadnjih dana.

Radi se o „duelima, duelima i duelima“, kako je privatno gunđao jedan poznati branič. To je jedan od nekoliko razloga zašto su se daleka ubacivanja po utakmici udvostručila s 1,52 prošle sezone na 3,03 sada, te sa samo 0,89 u sezoni 2020./21. Metoda prisiljava na više dvoboja u kaznenom prostoru, što može donijeti odbijene lopte, kornere ili čak pogotke.

Jedan od najboljih primjera je jedno od najistaknutijih individualnih rivalstava. Erling Haaland i Gabriel vrlo su čest sinonim moderne borbe na travnjaku, u onoj vrsti borbe napadača protiv stopera za koju je Arsene Wenger jadikovao da nestaje 2014. godine. Jedan Arsenalov čovjek opisao je Haalanda kao "gotovo idealnog igrača za duge lopte" zbog njegove fizičke snage.

Toliko o tome da je Pep Guardiola podvrgavao Norvežanina svojoj taktičkoj volji. Haaland je umjesto toga bio jedna od mnogih sila koje su osigurale da je sam Guardiola kompromitirao vlastita uvjerenja na način koji bi bio nezamisliv 2009. godine. Za taj posljednji remi 1-1 protiv Arsenala, u biti se odlučio za ideju igre Josea Mourinha.

I tu smo mogli prijeći taktički trenutak "kraja povijesti" i stvoriti novu neizvjesnost o budućnosti igre onako kako se bude igrala. Na isti način na koji je Francis Fukuyama proglasio pad Berlinskog zida konačnom pobjedom liberalne demokracije, Guardiolin uspon s Barcelonom navodno je zauvijek signalizirao potpuno osvajanje Totalnog nogometa. Reinterpretirana „pozicijska igra“ promijenila je sve.

Samo potpunije osvajanje bilo je kada je Guardiola nastavio i promijenio i engleski nogomet. U drugoj poučnoj statistici, učestalost dugih ubacivanja smanjivala se svake sezone od Guardiolinog dolaska u sezoni 2016.-17.... do sada.

Taj katalonsko-španjolski pristup osigurao je očiti optimalni način igre oko 16 godina. To je dugo. Ako niste nastojali kontrolirati loptu i teritorij posjedom i visokim presingom, vjerojatnije je da ćete dugoročno izgubiti. To je očito bila najbolja praksa, jer je većina prvaka igrala na ovaj način.

Međutim, do Svjetskog prvenstva 2022. igra je očito postala previše taktički homogenizirana. Čak i u lipnju, Thomas Tuchel je izjavljivao da mu je dosadno previše momčadi Premier lige koje igraju na isti način i grade igru preko desnog beka.

Međutim, već je svako odstupanje počelo imati nerazmjeran učinak. Argentinska pobjeda na Svjetskom prvenstvu dijelom je proizašla iz spremnosti Lionela Scalonija da vjeruje individualnoj kreativnosti. Sada su takva odstupanja promijenjena. Tempo promjena ilustriran je u rujnu, kada isti Tuchel nije mogao ne primijetiti kako su se „duga bacanja, dugi udarci, centriranja... svi ti obrasci vratili“.

Zaista, ako više nije najbolja praksa činiti ono što većina najboljih momčadi radi već 16 godina, onda smo zaista u potpuno novom svijetu. Nema najbolje prakse, što znači da više nema istih jamstava.

To se može vidjeti u činjenici da se Liverpoolova potrošnja još nije izravno prenijela u rezultate, jer se sa Slotove pozicijske igre, prebacuje na veći fokus na individualni talent. Bournemouthov Andoni Iraola bio je sličan u oslobađanju svojih igrača taktičkih okova. Mnogi drugi su se okrenuli prekidima i kontrama. Seminari Udruge menadžera lige (LMA) primijetili su kako je većina vodećih igrača na ljestvici EFL-a bila puno niže u posjedu lopte nego ikad u posljednjih nekoliko godina.

Možda je ipak tipično za Guardiolu to što je on sam potaknuo ovaj anti-Guardiolin pokret drastičnije se udaljavajući od vlastite filozofije nego itko drugi. Nitko od njegovih brojnih sljedbenika nije se odlučio za taj Mourinhov pristup, čak ni Mikel Arteta.

Dio promjene, naravno, je problem što je nogomet postao toliko homogeniziran da je vapio za odstupanjem. Dio toga - kako je tvrdio menadžer Cityja - jest taj što prošireni kalendar Lige prvaka znači da nijedna elitna momčad ne može dovoljno trenirati pozicijsku igru ​​da bi se u njoj istaknula i uzdigla iznad ostalih. Guardiolin pristup ne može biti ni približno toliko učinkovit ako nije tako fino podešen.

„Danas moderni nogomet nije pozicijski“, nedavno je rekao Guardiola. „Jednostavno zato što nismo imali igrače... sve momčadi imaju puno ozljeda kada igrate svaka tri dana.“

Bila bi to klasična parabola za moderni nogomet kada bi više utakmica dovelo do niže kvalitete nogometa - osim što mnogi promatrači žele neku vrstu promjene; ​​neki povratak individualnijoj magiji. Upravo tu bi se moglo nalaziti sljedeće bojno polje, između nepredvidljivosti neuvježbane kreativnosti i prekida. Ili možda čak i spoja to dvoje. U Arsenalu bi, uostalom, inzistirali da je fokus na prekide evolucija pozicijske igre, a ne odstupanje.

Artetina momčad trenutačno predstavlja odstupanje od istraživanja LMA-e, jer im je prosječni posjed lopte trenutačno 57,6 posto. Baskijski menadžer i dalje u konačnici radi na "kontroli" iznad svega. On daje prioritet pozicijskoj igri jer vjeruje da kontrola prostora i lopte daje najbolju vjerojatnost pobjede. Samo trebate pogledati Artetin odgovor na prošlu sezonu, s obzirom na to da je Guardiola u istom intervjuu posebno spomenuo Arsenalove probleme s ozljedama. Arteta nije mogao igrati na svoj idealan način zbog izostanaka, pa je samo osigurao da izostanci budu manje važni. Produbio je momčad, dodajući jezgru koja razumije njegovu filozofiju.

Ali ako cjelokupna filozofija nije toliko jamstvo pobjede kao što je nekad bila, logično je da je Arteta gledao što je sljedeće. Ako Arsenalov pritisak posjeda naiđe na pravu obranu, pa dobiju više kornera i ubacivanja, pa je jednostavno zdrav razum usredotočiti se na poboljšanje tih kornera i ubacivanja. To je nova razlika. Staviti veći fokus na duele. Što se to više počinje događati, to se više udaljava od ukupne Guardioline filozofije.