Klopp preuzima Njemačku u petak, a Zidane Francusku 28. srpnja

Njemački nogometni stručnjak Jurgen Klopp (59) u petak bi i službeno trebao postati novi izbornik "Elfa", dok bi Francuz Zinedine Zidane u utorak, 28. srpnja trebao biti potvrđen za novog izbornika "Tricolora".

Imenovanje Jurgena Kloppa za novog izbornika njemačke reprezentacije sada je praktički sigurno. Prema Sky Germany, Klopp će u petak i službeno biti proglašen novim izbornikom "Elfa", a konferencija za novinare zakazana je za 11:00 sati.

Klopp će na klupi nasljediti Juliana Nagelsmanna, koji je napustio reprezentaciju nakon što je Njemačka ispala u osmini finala Svjetskog prvenstva od Paragvaja.

Šef globalnog nogometa Red Bulla od 2024. godine, tako se vraća na klupu dvije godine nakon svog posljednjeg trenerskog mandata.

Navodi se kako Njemački nogometni savez (DFB) neće platiti odštetu za Kloppov raskid ugovora, već će donirati milijun eura neprofitnoj zakladi Red Bulla, "Wings for Life" za medicinska istraživanja leđne moždine.

Klopp se u svibnju 2024. povukao s klupe Liverpoola kojeg je vodio devet godina. Prije dolaska na Anfield trenirao je Borussiu Dortmund i Mainz.

Njemačka nogometna reprezentacija je četiri puta bila svjetski prvak, međutim na posljednja tri World Cupa zabilježila je skromne rezultate. Na nedavno završenom SP-u je ispala u 16-ini finala od Paragvaja, dok u Katru i Rusiji nije niti prošla skupinu.

Novog izbornika dobit će i Francuska koju je posljednjih 14 godina vodio Didier Deschamps. Pod njegovim vodstvom "Tricolori" su osvojili svjetski naslov (2018) i svjetsko srebro (2022), zlato u Ligi nacija (2021), te europsko srebro (2016).

Deschamps je u 185 utakmica ostvario 120 pobjeda, 35 remija i 30 poraza, a njegov nasljednik bit će Zinedine Zidane.

Službena objava sljedećeg izbornika Les Bleusa, koja se očekivala mjesecima, održat će se u utorak, 28. srpnja, a Francuski nogometni savez (FFF) je u priopćenju za javnost, najavio i konferenciju za medije.

Legendarni francuski veznjak tako će nakon godina iščekivanja napraviti veliki korak u trenerskoj karijeri.

Zidane je kao trener najveći trag ostavio na klupi Real Madrida, s kojim je osvojio čak tri uzastopne Lige prvaka (2016, 2017, 2018). "Kraljevski klub" je napustio u svibnju 2021. i od tada nije vodio niti jedan klub, niti reprezentaciju.