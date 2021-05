"Nisu svi Vatreni navijali za Chelsea, ima i onih koji su 'drukali' za Građane"

Nogometna reprezentacija Hrvatske danas završava pripreme u Rovinju. U subotu navečer svi su se zajedno družili u sobi za sastanke gdje su gledali finale Lige prvaka između Chelseaja i Manchester Cityja.

– Bila je to jedna mala kladionica. Mogu samo reći da sam pogodio točan rezultat – 1:0 za Chelsea – rekao je Josip Brekalo.

Većina je navijala za Chelsea?

– Naravno, zbog Kovačića. Svi smo mu poslije čestitali – istaknuo je Brekalo.

Armenija idealan suparnik

Je li bilo navijača Cityja među vama?

– To neka ostane interna tajna – dodao je Brekalo.

Ni Ante Budimir nije htio odati tko je navijao za “građane”.

– Bilo mi je malo neobično sjediti u istoj prostoriji s igračima koji su igrali tako puno velikih utakmica u Ligi prvaka, a Luka Modrić je četiri puta osvajao pehar. S jedne strane jedne sam gledao na televiziji u subotu navečer, a s druge strane s većinom koje sam ranije gledao na TV-u sada sam sjedio u istoj prostoriji – kaže Budimir koji jedva čeka u utorak istrčati u Velikoj Gorici protiv Armenije.

– Na tom stadionu počeo sam svoju karijeru. Mislim da sam posljednji put igrao na njemu prije osam-devet godina. Kao gost jer sam nosio dres Intera iz Zaprešića. Sada ću ipak biti domaćin. Mislim da će to biti prvi put da A reprezentacija igra u Velikoj Gorici – istaknuo je Budimir.

Armenija je idealan suparnik za dizanje samopouzdanja jer sve osim pobjede od dva, tri ili više razlike bilo bi ipak veliko iznenađenje. Pogotovo jer neće igrati njihov najbolji igrač Henrih Mhitarjan, veznjak Rome.

– Istina, ta utakmica dobro će doći da svatko dobije svoju minutažu. Nitko sretniji od mene ako još postignem koji pogodak. Svi znamo da se dobra atmosfera gradi na dobrim igrama i pobjedama. I zato nam je Armenija važna – rekao je Budimir.

U zadnje vrijeme stalno ste na posudbama, još tamo od 2015. godine. Bili ste na posudbi u Crotoneu, pa u Mallorci koja je otkupila ugovor pa vas poslala na posudbu u Osasunu. Kakva je sad situacija?

– Nažalost, mene se ništa ne pita. Kako se klubovi dogovore, tamo igram. U ovom trenutku koncentriran sam na reprezentaciju i na predstojeće Europsko prvenstvo, a nakon EP-a počet ću razmišljati gdje ću igrati u novoj sezoni. U svakom slučaju zadovoljan sam kako sam odigrao u Osasuni, pogotovo kako sam odigrao u završnici španjolskog prvenstva. Nadam se da će se ta dobra forma nastaviti i u reprezentaciji – kaže Budimir.

Je li vas malo poremetila, a tu mislim da cijelu reprezentaciju, priča o kampu u Škotskoj. Naime, ozbiljno se razmišlja da tamo ne budete?

– To što se trenutačno događa oko kampa me uopće ne dira jer mene samo zanima gdje se trenutačno pripremamo. A pripremamo se u Rovinju pa ćemo nastaviti u Zagrebu. Kada dođe vrijeme kampa, onda mogu razmišljati o tome. Bila bi panika da se sad nalazimo u Škotskoj pa da hitno moramo mijenjati kamp. E, to bi bila druga priča – zaključio je Budimir.

Na temu kampa nadovezao se Josip Brekalo.

– U karijeri sam već naviknuo na neke nagle promjene odluka i to nas nimalo ne opterećuje – dodao je Brekalo koji je imao odličnu sezonu u Wolfsburgu s kojim je izborio igranje u Ligi prvaka sljedeće sezone.

– Da, napravili smo sjajan rezultat. Bila je to zaista sjajna sezona – istaknuo je.

Brekalo: Možda i odem

No možda nećete zaigrati za Wolfsburg u Ligi prvaka... umalo ste završili u Liverpoolu?

– Ne zamaram se pričama, ponudama, špekulacijama. Fokusiran sam na Europsko prvenstvo i reprezentaciju, a nakon Eura sve je moguće pa ak i moj odlazak u neki drugi klub – rekao je Josip.

Danas mlada reprezentacija igra protiv Španjolske u četvrtfinalu EP-a. Vaša prognoza?

– Imamo kvalitetnu reprezentaciju, nekoliko sjajnih pojedinaca i vjerujem da možemo iznenaditi favorita.

Iz te reprezentacije kasnije će vam se pridružiti Gvardiol, Ivanušec i Bradarić. U kojoj mjeri mogu pomoći A reprezentaciji?

– Mislim da je to logičan put, da kvalitetni pojedinci iz mlade reprezentacije idu u A selekciju. Tako je bilo s Vlašićem, Ćaletom Carom i sa mnom. Uostalom, tako je u svim europskim reprezentacijama – rekao je Josip.

Sosa je vaš dobar prijatelj, kako gledate na situaciju s njim?

– Mogu samo reći da svatko ima svoj život, a jedino sam mu savjetovao da dobro razmisli prije nego što donese odluku – zaključio je Josip Brekalo.

Ante Budimir uz nogometnu karijeru je i uspješan student ekonomije. Do kraja mu je ostalo još samo nekoliko ispita.

– Uspio sam u završnici sezone u španjolskoj ligi položiti jedan ispit. Ostali će morati pričekati da završi Europsko prvenstvo. Nisam siguran hoću li uspjeti diplomirati ove godine, ali 2022. sigurno hoću – istaknuo je Budimir čije su dvije sestre blizanke, koje su godinu starije, također završile Ekonomski fakultet.

Teško reći tko će od mlađih igrača obilježiti predstojeće Europsko prvenstvo, Teško jer su ti mladi igrači već dokazani i priznati u svojim klubovima. Evo, primjerice, Kylian Mbappé. Ima tek 22 godine, igra u PSG-u, a želi ga još pola Europe. On je već zvijezda, ne francuskog već svjetskog nogometa. Uostalom, s 19 godina bio je jedan od najboljih mladih igrača na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Zatim je tu odlični engleski igrač Mason Mount koji je imao sjajnu asistenciju za jedini pogodak Chelseaja u finalu Lige prvaka. I on ima samo 22 godine. I strijelac za Chelsea Nijemac Kai Havertz ima samo 21 godinu, a već je igračina – zaključio je Josip Brekalo.