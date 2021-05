FOTO Napukle mu kosti lica: De Bruyne otpada za Euro?

"Moja dijagnoza je akutna fraktura nosne kosti i lijeve jagodične kosti. Sad se osjećam dobro. Naravno da sam još uvijek razočaran jučerašnjim danom, ali vratit ćemo se", napisao je vezni igrač Manchester Cityja Kevin de Bruyne u nedjelju na svome Twitter profilu.

Referirao se na posljedice sudara glavom s Rudigerom u finalu Lige prvaka, a isti bi ga lako mogao koštati odlaska na Euro.

Podsjetimo, u 55. minuti De Bruyne i Rudiger su se sudarili, Nijemac je zaradio žuti karton, ali ono gore je ipak zaradio Belgijac koji je napustio igru, otišao u svlačionicu, vratio se na klupu, a onda opet u svlačionicu s velikim grčevima na licu, a velikim i oteknućem.

Dodajmo i kako je utakmica u toj minuti bila pri rezultatu 1:0 za Chelsea, a isti se nije mijenjao do kraja pa je Europa u Portu dobila prvaka Europe i prije nego što je to znala, ovoga puta to je klub i hrvatskog reprezentativca Matea Kovačića!

