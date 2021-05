Kraj Šukerove ere: Novo ime već se spominje, a svidjet će se i Hajduku i Mamiću...

Je li u izbornoj godini, šest mjeseci prije isteka mandata, poljuljana pozicija prvoga čovjeka hrvatskog nogometa Davora Šukera? Kuloari, naime, već tjednima bruje o nezadovoljstvu članova Izvršnoga odbora HNS-a Šukerovim angažmanom i općenito odnosom prema vlastitim ministrima, no nitko od navodnih nezadovoljnika za sada ne istupa javno. Bude li se i išlo u kakvu akciju, činit će se to nakon temeljite pripreme na terenu, a kampanja bi počela nakon Europskog prvenstva. S naglaskom na – ako.

Treba netko tko svima odgovara

Stvari za sada stoje ovako: Šukerov mandat istječe u prosincu ove godine, on je na posljednjim izborima bio kandidat Zagrebačkog nogometnog saveza, a taj županijski savez još se nije izjasnio hoće li ga podržati i u sljedećem mandatu. Pitali smo jučer člana Izvršnog odbora ZNS-a Božidara Šikića kakav je stav tog saveza o Šukeru, hoće li ponovno biti njihov kandidat.

– Postoji nezadovoljstvo nekih ljudi Šukerovim radom. Nismo još odlučili, ali kako stvari sada stoje, prije ''ne'' nego ''da'' – kazao nam je Šikić, ne želeći širiti temu, uz dodatak “kako se trenutačno ne bavi HNS-om, nego Lokomotivom.”

Dakle, Šukerova sudbina u njegovu matičnom savezu neizvjesna je, što bi u slučaju ZNS-ova palca dolje značilo kako Kuća nogometa uskoro dobiva novoga predsjednika. No koga i s kojom argumentacijom? Je li nedovoljan Šukerov angažman u nogometu doista razlog za njegovu smjenu? Nije li Šuker isti modus operandi na čelu hrvatskog nogometa njegovao i u izbornoj 2017. godini pa su mu na sjednici Skupštine HNS-a svi zapljeskali i dali mu novi mandat?

Opet, izborna je godina i postojanje konstruktivne oporbe legitimno je. Osim što ona, ako i postoji, nije istaknula svoga lidera na onaj način kako je svojedobno s programom izašao Dario Šimić. Stoga nam ostaje samo nagađati tko bi eventualno mogao preuzeti HNS od Šukera.

Proteklih mjeseci najveći angažman, u smislu strateških odluka, u hrvatskom nogometu iskazuje predsjednik Rijeke Damir Mišković. On je, primjerice, nedavno pokrenuo smjenu šefa sudaca Ante Kulušića, a bio je angažiran i oko novoga ugovora za TV-prava utakmica Hrvatske lige, naravno, kao izrazito zainteresirana strana.

No oko Miškovića, iako je najveći trn u oku Šukeru, čini se ne postoji konsenzus kritične mase nezadovoljnika. Navodno on nije opcija koju bi za predsjednika podržao Zdravko Mamić, čiji je utjecaj u HNS-u još uvijek prilično jak. Dakle, traži se osoba oko koje bi se svi usuglasili, a jedini čije ime ima težinu, tko dolazi iz sustava i izvrsno poznaje situaciju na terenu sadašnji je predsjednik ZNS-a Tomislav Svetina. On je, kažu dobro upućeni, i opcija za predsjednika koja bi bila prihvatljiva Hajduku, ali i Zdravku Mamiću, s kojim je godinama surađivao u Dinamu.

Oni su se bili i razišli, ali interesno bi se ponovno mogli udružiti. Svetina je dugogodišnji nogometni djelatnik, dovoljno iskusan, stručan i kompetentan za funkciju predsjednika HNS-a.

U tom slučaju Božidar Šikić, koji u HNS-u ima funkciju savjetnika predsjednika, bio bi novi predsjednik ZNS-a, u kojem već ima dugu povijest, jer je nekada u njemu radio i kao instruktor.

U križaljci novoga ustroja HNS-a Marijan Kustić ostao bi na direktorskoj funkciji, koja za sada posve ispunjava njegove ambicije, a usto ima izvrstan odnos sa Svetinom, ali i s Mamićem.

Kustić je čovjek terena, najviše angažiran na infrastrukturnim projektima...

Sve će se znati u srijedu

Ime koje se u kuloarima također spominje u smislu mogućeg povratnika u sustav je Romeo Jozak. On bi trebao preuzeti funkciju direktora reprezentacija, koju je već bio obnašao dok nije bio prešao u Dinamo na poziciju sportskoga direktora.

Nagađa se kako bi izborna Skupština HNS-a mogla biti održana već u kolovozu, četiri mjeseca prije isteka Šukerova mandata. Točan datum bit će obznanjen u srijedu, na zasjedanju izvanredne Skupštine. Na njoj će nakon dugo vremena istupiti i Davor Šuker.