Nisu osigurali Igre od korone pa će izgubiti 2,6 milijardi dolara ako ih otkažu

Nema tog olimpijca, evidentnog ili potencijalnog, koji ne strahuje od potpunog otkazivanja tokijskih Olimpijskih igara preseljenih s prošlog na ovo ljeto.

A u strahu su i japanski organizatori, koji su već uložili 12 milijardi USD. No još netko jednako strepi poput sportaša i organizatora, ako ne i više od njih, a to su osiguravajuće kuće koje su svojedobno, još prije pojave koronavirusa, pristale osigurati Olimpijske igre od otkazivanja.

Golemi gubici

I dok bi za mnoge sportaše to značilo obezvređivanje četverogodišnjeg (ovaj put petogodišnjeg) truda, za osiguravajuće kuće to bi značilo gubitak od 2,6 milijardi USD.

Za slučaj otkazivanja zbog zaraznih bolesti, natjecanja na tokijskim Olimpijskim igrama osigurana su na dvije milijarde dolara i na još 600 milijuna USD za organizaciju smještaja i hrane u Olimpijskom selu.

A gubitke bi doživjele neke velike svjetske osiguravajuće kuće kao što su Liberty Mutual, Lloyd’s of London, Swiss Re ili pak Munich Re, čiji je član Izvršnog odbora kazao da bi za njih otkazivanje Igara predstavljalo gubitak od nekoliko stotina milijuna dolara.

Reuters navodi da je taj iznos pola milijarde USD, a da je Swiss Re izložen za 250 milijuna dolara.

Tko god da je nakon travnja 2020. kupio osiguranje od otkazivanja priredbi, u svom ugovoru neće naći pokrivenost njihova otkazivanja zbog pandemije koronavirusa. Isto tako, tko god da je za 2021. pokušao osigurati svoju priredbu od otkazivanja zbog bolesti COVID-19, shvatio je da je to zapravo nemoguće, u što se uvjerio i Vedran Pavlek, direktor zagrebačke utrke Svjetskog skijaškog kupa.

– Nitko nije voljan osigurati bilo kakvu priredbu od pandemije koronavirusa. To je sistematski rizik koji je jako teško osigurati. Ne znam je li to korektno, ali neki to čak uspoređuju s osiguravanjem od nuklearne eksplozije. Kad je riječ o pandemiji, neke je stvari nemoguće osigurati – kaže nam Daniel Matić, predsjednik Uprave osiguravajućeg društva Allianz Zagreb.

A njega smo susreli prigodom objave suradnje s HOO-om, što je samo produžetak suradnje s hrvatskim sportskim institucijama. Naime, Allianz već deset godina osigurava hrvatske paraolimpijce. A što će to Allianz osiguravati kada su u pitanju hrvatski olimpijci?

– Osim zdravstvenog osiguranja i zaštite od nezgoda i ozljeda, jednako važno je i životno osiguranje kao način štednje za život poslije sportskih karijera – ističe Matić.

Može li se, od štete pri transferu u Tokio, osigurati čamac braće Sinković ili jedrilica braće Fantela?

– Da, takve se stvari mogu osigurati, no to se mora posebno dogovoriti, odnosno jasno definirati.

Pametni čelnici Wimbledona

– Ove Igre još nećemo osiguravati, ali hoćemo sve ostale do 2028. godine – kazao nam je šef hrvatskog Allianza, kojeg smo priupitali i za slučaj Wimbledona.

Naime, najpopularniji među Grand Slam turnirima bio je jedini veliki teniski turnir koji se za 2020. osigurao od pandemije.

– Čelnici Wimbledona očito su bili dovoljno pametni da ugovore i tu stavku.

A kada bi ti isti ljudi htjeli od otkazivanja osigurati ovogodišnje izdanje slavnog londonskog turnira? Što bi se tada dogodilo?

– Vjerojatno to ne bi mogli, a i kad bi se takvo što nudilo, cijena bi bila toliko visoka da bi to bilo neisplativo. Nitko nije očekivao pandemiju ovakvih razmjera, čak ni osiguravajuće kuće koje gledaju dugoročno – ističe Matić.