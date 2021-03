Riječani odigrali utakmicu bez crnog flora za Cicu, Mamić najavio Spurse...

Dinamo je u nastavku prvenstva odigrao možda i svoju najbolju utakmicu, potpuno zasluženo je slavio protiv Rijeke s 2:0, a po igri mogao je slaviti i uvjerljivije. No, Rijeka je bila dobra, igrala, ali Dinamo je bio odličan, razigran, rastrčan, agresivan, s puno ideje. Ako se plavima nešto može zamjeriti, onda je to realizacija, ali to im je sad najmanja briga. Napravili su željeno, slavili i sad su se od Osijeka odvojili na dva boda prednosti, s time da plavi još imaju i utakmicu manje (s Hajdukom u Splitu).

Riječani bez flora za Cicu

Još je jednom u Maksimiru bila minuta šutnje za preminulog Zlatka Kranjčara, Dinamo je još jedan susret odigrao s crnim florom za svog bivšeg igrača i trenera, izbornika reprezentacije. Flor nisu imali igrači Rijeke, iako smo ga očekivali, ipak je Cico bio izbornik, a k tome i trener Rijeke.

Zoran Mamić nije kalkulirao pred susret s Tottenham, odlučio je izvesti svoju najjaču postavu. Izostao je tek na lijevom beku Joško Gvardiol koji ima lakšu ozljedu, pa se na tu poziciju vratio nekoć standardni Marin Leovac, bivši igrač Rijeke koji je za Riječane odigrao 73 utakmica, a ovo jučer bila mu je 72. za plave.

Još jedan bivši Riječanin bio je u sastavu plavih, Stefan Ristovski po prvi put je imao priliku igrati protiv svog bivšeg kluba. A bivši Riječani Gavranović i Mišić bili su na klupi plavih.

Na drugoj strani je Goran Tomić na teren poslao igrače Dinama koji su kod njega na posudbi – Nevistića, Menala i Kulenovića, a Štefulj je ušao s klupe. A još je bivših igrača Dinama bilo u sastavu gostiju – Tomečak, Murić, Andrijašević i Capan, dok je kasnije ušao Pavičić.

Dinamo je počeo prilikom u 35. sekundi, pa je u prvih par minuta imao tri udarca iz kuta, a onda i loš udarac glavom Petovića te veliku priliku Oršića koji je pucao glavom nakon ubačaja Ristovskog, ali pored vratnice. Bila je to samo najava niza prilika Dinama koji je igrao odlično, iako je i Rijeka došla igrati, pokušavala, ali pored sjajnog Dinama nije mogla puno. Mogla je biti sretna što je sačuvala mrežu malo više od pola sata. A onda je Majer uzeo loptu, dao Jakiću, ovaj za Oršića koji je sjajno vidio samog Ivanušeca, uslijedio je jak, prizemni udarac u kut za 1:0 vodstvo Dinama.

Prespavali smo pola sata

Rijeka je najbliže pogotku bila u 34. minuti, Menalo je odlično pucao iskosa i pogodio prečku, dok je pred kraj prvog dijela Kulenović bio neprecizan. I nakon vodstva Dinamo je propustio niz dobrih prilika za konačni nokaut Rijeke.

– Prvih pola sata smo prespavali, bili bez energije, kasnili smo u svakom duelu. Nakon toga smo pohvatali konce u igri, imali dvije dobre situacije. Dobro smo ušli u nastavak, ali primili naivan pogodak za 2:0, ali Dinamo je u prvih pola sata mogao imati i veću prednost. Od 30. minute smo počeli igrati nogomet – rekao je trener Rijeke Goran Tomić.

U 65. minuti Dinamo je postigao drugi pogodak, Majer je iz slobodnog udarca sjajno odigrao za Petkovića, ovaj asistirao Oršiću koji je lako zabio. Doduše, sudac je označio zaleđe, ali nakon odluke VAR-a pogodak je priznat. Imali su Zagrepčani još nekoliko dobrih prilika do kraja (Gavranović, Franjić, Ademi...), no nisu uspjeli upisati još veću pobjedu, kakvu su i zaslužili s obzirom na odličnu igru.

– Prvih pola sata smo apsolutno dominirali i stvarali opasne situacije, a žal je da tad nismo utakmicu odveli u mirnije vode. Rijeka je pokazala da je dobra, u drugom poluvremenu je dominirala u posjedu, ali nije stvorila opasniju situaciju – rekao je Zoran Mamić i okrenuo se Tottenhamu s puno optimizma:

– Sad ćemo igrače pripremati za Spurse. To je velika utakmica za nas i nagrada za sve što smo napravili protiv Krasnodara. Idemo u London uživati, dati sve od sebe i - pobijediti!

ZAGREB - Stadion Maksimir. Bez gledatelja. Sudac: Duje Strukan (Split) 6.5.

Dinamo: Livaković 6.5 – Ristovski 6.5, Theophile 6.5, Lauritsen 6.5, Leovac 6.5 (od 71. Čabraja -) – Jakić 7, Ivanušec 7 (od 68. Kastrati -), Ademi 6.5, Majer 6.5 (od 71. Franjić -), Oršić 7.5 (od 84. Atiemwen -) – Petković 7 (od 84. Gavranović -). Trener: Zoran Mamić.

Rijeka: Nevistić 6 – Tomečak 6, Capan 6, Galović 6, Vukčević 6 (od 73. Štefulj -) – Čerin 6, Lončar 6 (od 80. Yateke -) – Murić 6.5 (od 74. Pavičić -), Andrijašević 6, Menalo 6 – Kulenović 6 (od 60. Drmić 6). Trener: Goran Tomić.

Strijelci: 1:0 Ivanušec (27., Oršić). Oršić (65., Petković)

Igrač utakmice: Mislav Oršić