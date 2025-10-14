Nisam dobio pravu ponudu iz inozemstva pa je Split bio logičan izbor

Nakon nedavnog gostovanja košarkaša Splita kod Cedevite Junior, nakratko smo popričali s prvim centrom žutih Leonom Radoševićem, jedinim košarkašem u domaćem prvenstvu s 10 ili više godina euroligaškog iskustva. Nakon 14 godina pečalbarenja ovaj Siščanin vratio se u hrvatsku košarku a sa žutima je potpisao otvoreni ugovor koji znači da može otići ako dobije neku primamljivu ponudu.

Kako se odlučio na taj potez da se nakon igranja u Armaniju, Lietuvos Rytasu, Albi, Bambergu, Bayernu, Derthoni i Dubaiju vrati na hrvatske parkete s kojih se, tada kao igrač Cibone, otisnuo u svijet?

- Nije to bila teška odluka. Nisam dobio pravu ponudu iz inozemstva. Kako sam bio u Splitu, pitao sam trenera Dina Repešu mogu li im se priključiti pripremama u nadi da će stići ponuda, no to je izostalo.

Naš je dojam da nije u svim klubovima dobio minutažu sukladnu potencijalu a on nam sugerira da bi mogao biti najbolji centar SuperSport Premijer lige.

- Ja to, vezano uz moju inozemnu karijeru, ne vidim tako. Uvijek to na kraju izađe kako i treba. Pokušavao sam pomoći sa savjetima i iskustvom u klubovima za koje sam igrao. Ja nikad u karijeri nisam bio igrač koji ganja poene. Meni je to uvijek bila sporedna stvar. Meni je bilo najbitnije da mi kao momčad pobjeđujemo. Ako bismo mjerili intenzitet emocija, meni nikad nije bila pobjeda toliko draga koliko sam mrzio gubiti. Uvijek sam fokusiran na to pa me ovaj poraz od Cedevite Junior boli više nego bilo koji drugi, lani, u Dubaiju.

Širinu igračko kadra Splićani su dopunili dovođenjem reprezentativca Darija Drežnjaka.

- Imamo širinu no svatko hoće što prije zabiti koš a ne postoji šut koji vrijedi 20 poena. To kada shvatimo bit će nam puno lakše. Ovo je mlada i potentna momčad i dečki moraju sami više vjerovati u sebe i sami od sebe više izvlačit. Nova je momčad i trebat će nama da se uigramo. Imamo jako puno potencijala samo treba više poraditi na obrani onda će i napad biti bolji.

U međuvremenu, žuti su odigrali dvije abaligaške utakmice u kojima su, protiv top momčadi (Dubai, Partizan), doživjeli dva poraza.

- Velika je razlika u kvaliteti između ABA lige i hrvatske Premijer lige. U ABA ligi su tri euroligaša i dvije momčadi iz Eurokupa. Velika je razlika i u proračunima momčadi i to se na terenu i osjeti.

Zacijelo je detronizirati Zadar ultimativni cilj splitskog kluba. A i Cibona pokazuje zube.

- Nama je i Cedevita Junior pokazala zube. Neće nam biti lako u domaćem prvenstvu. Mi nismo toliko dobri koliko mislimo i moramo puno raditi na sebi a manje se osvrtati na druge.

S obzirom na to da se bliži studeni krajem kojeg Hrvatsku čekaju kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo s Ciprom i Izraelom, Leon bi zasigurno mogao biti u mislima izbornika Tomislava Mijatovića. Što ako dođe njegov poziv?

- Vidjet ćemo u kakvoj ću situaciji tada biti. Hoću li još uvijek biti u Splitu ili negdje vani, hoću li biti zdrav, u kakvoj ću biti formi...?