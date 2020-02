Nikola Mektić osvojio Australian Open i hrvatskom tenisu donio 14. Grand Slam!

Hrvatski Davis Cup reprezentativac Nikola Mektić i Čehinja Barbora Krejčikova u subotu su osvojili naslov pobjednika Australian Opena u konkurenciji mješovitih parova pobijedivši u finalnom dvoboju Amerikanku Bethanie Mattek-Sands i Britanca Jamieja Murrayja sa 5:7, 6:4, 1:0 (10:1) nakon 85 minuta igre.

Mektić je tako postao četvrtim hrvatskim tenisačem koji je postao Grand Slam pobjednikom u mješovitim parovima te hrvatskom tenisu donio ukupno 14. seniorski Grand Slam naslov.

Mektić i Krejčikova su prvi došli do breaka već na početku meča i tu prednost držali do desetoag gema u kojem je hrvatski tenisač servirao. No, na odlučujućem poenu Mektić je napravio dvostruku pogrešku za izjednačenje na 5:5.

Murray i Mattek-Sands osvojili su i sljedeća dva gema, što im je donijelo prvi set.

U drugom setu je hrvatsko-češki par nanizao četiri gema uz dva breaka za vodstvo 5:2. No, ponovno su Britanac i Amerikanka unijeli neizvjesnost 'breakom' na servis Krejčikove.

Mektić nije ponovio pogrešku iz prvoga seta i sigurno je odservirao za 6:4 u drugom setu, čime je finale dovedeno do odluke u produženom 'tie-breaku'.

U njemu su Mektić i Krejčikova odigrali bez pogreške, dobili ga 10:1 i nakon 85 minuta igre postali novim pobjednicima Australian Opena.

Za Nikolu Mektića ovo je prvi naslov u drugom finalu, nakon što je od istih suparnika izgubio finale US Opena 2018., kad mu je partnerica bila Poljakinja Alicja Rosolska.

Barbora Krejčikova je obranila prošlogodišnji naslov osvojen u paru s Amerikancem Rajeevom Ramom.

Čehinja uz dva naslova u mješovitim parovima ima i dva naslova u ženskim parovima sa sunarodnjakinjom Katerinom Siniakovom (Roland Garros i Wimbledon 2018.) i bez poraza je u finalima na Grand Slam turnirima.

Mektić i Krejčikova će podijeliti 190.000 australskih dolara namijenjenih pobjedničkom paru, dok su poraženi finalisti zaradili 100.000 dolara.

Prije Mektića od hrvatskih tenisača naslove u mješovitima parovima osvajali su Dragutin Mitić (Roland Garros 1938. u paru s Francuskinjom Simonne Mathieu), Mate Pavić (US Open 2016. s Njemicom Laurom Siegemund i Australian Open 2018. s Kanađankom Gabrielom Dabrowski) te rekorder Ivan Dodig (Roland Garros 2018. i 2019. te Wimbledon 2019. s Tajvankom Latishom Chan).

Iva Majoli (Roland Garros 1997.), Goran Ivanišević (Wimbledon 2001.) i Marin Čilić (US Open 2014.) mogu se pohvaliti pojedinačnim Grand Slam naslovima, u muškim parovima osvajali su ih Nikola Pilić (US Open 1970. s Francuzom Pierreom Barthesom), Ivan Dodig (Roland Garros 2015. s Brazilcem Marcelom Melom) i Mate Pavić (Australian Open 2018. s Austrijancem Oliverom Marachom), a u ženskim parovima je trijumfirala Mirjana Lučić-Baroni (Australian Open 1998. sa Švicarkom Martinom Hingis).