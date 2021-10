Nikola Jurčević: Optimist sam, vjerujem da će Hrvatska na Poljudu izboriti SP

Osijek je pretrpio obilnu kišu zadnjih dana, mi smo očekivali da će kišu pogodaka pretrpjeti Slovačka u gradu na Dravi. Nažalost, susret Hrvatske i Slovačke završio je s 2:2 i sad su našim nogometašima potrebne pobjede nad Maltom i Rusijom da bi kao prvoplasirani otišli na Svjetsko prvenstvo u Katar.

- Šteta, ova dramatična utakmica mogla je otići na našu stranu - kazao nam je Nikola Jurčević koji je kao igrač naše reprezentacije, a onda i na klupi kao trener uz Slavena Bilića proživljavao puno takvih utakmica.

Nije nam ni teren odgovarao

- Ma, šteta je jer smo imali pravu energiju, želju, borbenost, vidjelo se da naši igrači žele, pa smo imali i posjed, udarce, ma svu statistiku na svojoj strani. Istina, bilo je i dosta nervoze, koja je dodatno narasla s primljenim pogocima - dodao je Jurčević.

Hrvatska je htjela i pokušavala, ali imala je i problema, bilo je i dosta pogrešaka, mogli smo primiti još pokoji pogodak.

- Nije nam išlo na ruku, a ne tražim sad nekakav alibi, ovo vrijeme i travnjak u Osijeku. Lakše je momčadi koja se brani, jer ti ideš prema naprijed, a znaš da ne smiješ pogriješiti jer će onda suparnik imati otvorene koridore. I događale su se te pogreške koje ne trebaju čuditi. No, idemo dalje. mogli smo biti u komfornijoj situaciji u odnosu na Rusiju koja je eto svoje napravila u Sloveniji. No, sad nije sve to ni presudno, imamo kvalitetu, imamo energiju u momčadi, igramo na Poljudu s njima u zadnjem kolu i ja sam optimist. Na kraju, nije ni Slovačka bezazlena reprezentacija, zaslužili su više protiv Rusije, nama su bili nezgodni i po dojmu su mogli biti bodovno puno bolji, oni su ozbiljna momčad. Mi smo bili bliži pobjedi. A posebno bih istaknuo Modrića, opet je on vukao maksimalno, svih 90 minuta je pokušavao. Na kraju nismo uspjeli pobijediti, ali nije lako probiti taj obrambeni blok dobro organizirane momčadi koja je opasna u svojim izlascima - priča nam Nikola Jurčević.

Sad nas čeka Malta u gostima, a Rusi igraju s Ciprom, a onda slijedi međusobni sraz na Poljudu.

Argumenti za optimizam

- Gledao sam ih nekoliko puta ove sezone, oni igraju pragmatičan nogomet, igraju na rezultat i to im je donijelo puno toga dobroga. Nema ljepote u njihovom nogometu, ali ovdje je najvažniji rezultat. No, mi smo kvalitetniji, a meni optimizam daje ono što sam vidio i u ovoj utakmici. Naša reprezentacija ima kompaktnost, ima energiju, imamo potrebnu iskru i vjerujem da ćemo nakon utakmice s njima na Poljudu osigurati Svjetsko prvenstvo, argumente za optimizam u svakom slučaju imamo - zaključio je Nikola Jurčević.

