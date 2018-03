Mario Cvitanović podnio ostavku nakon sramotnog poraza od Lokomotive!

Mario Cvitanović podnio je ostavku nakon što je Dinamo izgubio od Lokomotive!

Modri su na Maksimiru danas izgubili od Lokomotive s 4:1, prvi put u povijesti nakon čega se trener Dinama odlučio povući.

- Ovo je bio ne samo u mojoj trenerskoj ili igračkoj karijeri, nego u cijelom mom životu - najmučniji dan. Ova momčad vrijedi, pokazala je u prvom dijelu prvenstva koliko vrijedi i koliko može. Ova je momčad napravila prednost i još uvijek ima prednost. Ova momčad zna i može. Definitivno, porazi protiv Hajduka Rijeke, bez obzira na okolnosti, ostavili su trag i danas je bila kulminacija te emocionalne istrošenosti, emocionalne praznine kod igrača. Hoće noge, ali srce neće, ne može... Glava ne može - rekao je Cvitanović i dodao:

- Sve što se događa i oko njih i oko kluba utjecalo je i na rezultat i na njih same. Ja kao trener, od prvog dana kad sam došao ovdje pa do danas, uvijek sam govorio da želim više, da trebamo i hoćemo više. I to smo radili. Apsolutno od prvog dana pa do danas. Inzistirali, tražili, željeli... Nekad je moguće, nekad nije. Razloga za ovakvu igru i stanje možemo naći milijun. I o razlozima nema potrebe sad pričati. Ja kao trener sam dao apsolutno sve što sam imao. Bio sam apsolutno u svakom trenutku podređen klubu, podređen rezultatu, igračima i našem cilju - prvenstvu i kupu. Još uvijek smo u prednosti.

Cvitanović je prije toga pretrpio poraze od Hajduka i Rijeke i vidjelo se da u momčadi Dinama nešto ne funkcionira.

- Čast i obraz su na prvom mjestu. Svoju čast i svoj obraz neću dati apsolutno ni za što. I moja moralna obaveza i moja odluka je definitivna, a to je da moram odstupiti! Zbog čega? Zbog toga da Dinamo osvoji prvenstvo, da osvoji i Kup, da se igrači probaju resetirati, emocionalno napuniti, pokrenuti nešto da se ponovno vratimo, dakle – vratimo – na pobjednički put i da budemo prvaci. Kažem "mi" jer i sebe smatram Dinamom. Kao trener moram to napraviti, mislim da je to jedina ispravna odluka u ovom trenutku. Mogu biti ponosan, dao sam sve što sam imao. Je li to dovoljno? Izgleda da nije. Uprite, pucajte po meni ako sam jedini krivac - rekao je Cvitanović te zaključio:

- U ovome trenutku moram preuzeti odgovornost i smatram da je to dobro za boljitak Dinama, da se okrene nešto da momčad izađe iz krize i da igrači ponovno izađu na put na kojem su bili jer su napornim radom stekli ovu prednost. Pomognite im da se vrate na stare staze, da budu prvaci. Ja kao trener nemam apsolutno više ništa reći. Vrijeme će reći svoje, što je sve utjecalo na ovo. Nadam se da će sve izaći na dobro i prvi ću čestitati kada dinamo, dakle kada, a ne ako, osvoji prvenstvo. Još jednom apeliram da date podršku igračima i da ih dignete za ono što slijedi. Ja resurse za to nemam.

Dinamo bi kroz idućih nekoliko dana trebao dobiti novog trenera. Kao mogući nasljednici Cvitanovića spominjali su se Nikola Jurčević te Igor Jovičević koji trenutno vodi drugu momčad Dinama.