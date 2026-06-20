Lisa Katić živi u Alexandriji: Ovdje nema puno Hrvata, ali sada mi se čini da nas je mnogo više

"Father of the Nation", iliti "Otac nacije", George Washington svakako je bio najpoznatiji stanovnik Alexandrije, grada u kojem hrvatska nogometna reprezentacija ima kamp za vrijeme prvog kruga Svjetrskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi.

Premda je rođen u u okrugu Westmoreland u Virginiji, prvi američki predsjednik George Washington, cijeli je život Alexandriju nazivao svojim "drugim domom". Washingtonov rođendan slavi se diljem Amerike, ali niti jedan grad nije bio toliko povezan s njim. Ostavio je toliko trajan utjecaj na grad da je dvije godine nakon njegove smrti, 1801. godine, održana prva rođendanska parada u njegovu čast. To je najstarija parada te vrste u Sjedinjenim Državama. Niti jedan drugi grad u Americi ne organizira paradu za Georgea Washingtona kao što to čini Aleksandrija.

U novije doba "ključeva grada" drži najbrži čovjek na svijetu, Noah Lyles. Olimpijski pobjednik na 100 metara je rođen u Gainesvilleu na Floridi, ali se s majkom i braćom i sestrama preselio u Alexandriju nakon razvoda roditelja. Pohađao je srednju školu Alexandria City, tada poznatu kao srednja škola TC Williams, prije nego što je 2016. postao profesionalac zajedno sa svojim bratom Josephusom.

Nakon osvajanja olimpijskog zlata u Parizu, organiziran mu je svečani doček, a tadašnji gradonačelnik Justin Wilson uručio mu je ključeve grada.

"Alexandrija je ogroman dio mog života. Ovdje sam započeo svoje putovanje i postao Noah kakav sam danas," kazao je u jednom od razgovora.

Lyles redovito dolazi u grad, održava skupove zajednice i događaje vezane uz Sportsku zakladu braće Lyles.

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"Noah je velika inspiracija za sve mlade u gradu, uvijek s ponosom govori o Alexandriji," kazala nam je Lisa Katić, vlasnica Wine Gallery 108 u središtu grada.

Lisa je četvrta generacija Hrvata u SAD porijeklom iz Slavonije. Lisa je rodom iz Pittsburgha, a karijeru je započela u nutricionizmu i dijetetici. Taj put ju je doveo u Washington, gdje je radila na komunikacijama i politici za male organizacije. No, oduvijek je imala poduzetnički duh te je na kraju ostvarila svoju viziju kada je 2017. otvorila Wine Gallery 108. Počela se baviti i slikarstvom, premda se ne smatra umjetnicom.

"U Pittsburghu je ogromna hrvatska zajednica, no ovdje nas nema puno. Bila sam u Zagrebu, no velika mi je želja posjetiti hrvatsku obalu. Kažu da je predivna, to je sigurno na mojoj listi."

U prekrasno uređenom prostoru uspjela je spojiti svoje dvije velike ljubavi, vina i umjestnost. U izlogu se vijorila hrvatska zastava, a u prodaji ima i nekoliko hrvatskih vina.

"Imam fizički prostor gdje mogu spojiti te stvari, hranu, vino i umjetnost," dodala je nastavivši. "Mi smo povijesni grad, s mnogo šarma, ljudi rado dolaze u naš grad zbog brojnih restorana, sjajnih butika, sjajne prirode, parkova, šetnice uz rijeku," kazala je.

Prema posljednjim podacima u gradu živi 200-tinjak Hrvata.

"Posljednjih dana mi se čini kako nas ima mnogo više," dodala je sa smiješkom.

"Upoznala sam mnoge ljude za koje nisam niti znala da imaju hrvatsko porijeklo. Moj bi otac bio oduševljen i ponosan da je doživio dolazak reprezentacije u Alexandriju, nažalost umro je prije dvije godine. Svi smo bili uzbuđeni kada smo saznali da je hrvatska reprezentacija izabrala naš grad za svoj kamp."

Na popisu bivši slavnih stanovnika Alexandrije nalazi se i Jim Morrison. Kultni frontmen grupe The Doors, proveo je svoje formativne tinejdžerske godine u Aleksandriji, kada je njegov otac, mornarički časnik, premješten u Pentagon u obližnjem Arlingtonu.

Pohađao je srednju školu George Washington, gdje je pokazao svoju prepoznatljivu buntovničku crtu preskočivši ceremoniju dodjele diplome 1961. godine, što je navelo službenike da mu pošalju diplomu poštom.

Legendarni bubnjar Nirvane, a potom frontman Foo Fightersa, Dave Grohl, također, je pohađao srednju školu u Alexandriji, ali Bishop Ireton. Godinama kasnije, Grohl se vratio u Alexandriju s Foo Fightersima kako bi snimio njihov treći album "There is Nothing Left to Lose" u podrumu svoje kuće u Nicholson Laneu. Bend je također nazvao pjesmu na albumu iz 2011. "Wasting Light" po sjevernoj gradskoj četvrti "Arlandria".

Alexandriju je proslavio i Earl Lloyd, prvi afroamerički igrač koji je nastupio u NBA ligi. Povijesni trenutak dogodio se 31. listopada 1950. godine zaigravši za Washington Capitolse protiv Rochester Royalsa.

Iduće godine je regrutiran u američku vojsku borivši se u Korejskom ratu, prije nego što se vratio u NBA kao igrač Syracuse Nationalsa od 1952. do 1958. Pomogao im je osvojiti prvenstvo 1955. prije nego što je završio igračku karijeru s Detroit Pistonsima od 1958. do 1960. Godine 1968. ponovno se pridružio Pistonsima kao njihov prvi afroamerički pomoćni trener, a bio je glavni trener od 1971. do 1972. Uvršten u Kuću slavnih košarke Naismith Memorial 2003.