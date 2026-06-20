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MORAJU POBIJEDITI

BiH je u teškoj situaciji, ali još ništa nije izgubljeno: 'Ovo nije smak svijeta, a motivacije ne nedostaje'

Sarajevo: Navijači u fan zoni gledaju utakmicu BiH i Kanade na Svjetskom prvenstvu
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Autor
Damir Mrvec
20.06.2026.
u 10:30

Sergej Barbarez, izbornik Bosne i Hercegovine, nakon poraza od Švicarske u drugom kolu skupine na Svjetskom prvenstvu

Nogometaši Bosne i Hercegovine doživjeli su težak poraz od Švicarske na Svjetskom prvenstvu. Nakon više od sat vremena ravnopravne igre, momčad Sergeja Barbareza potpuno je pala u završnici susreta te je na kraju izgubila 4:1, čime si je znatno otežala put prema nokaut-fazi natjecanja. Unatoč razočaranju, izbornik Sergej Barbarez nije želio tražiti alibije. Istaknuo je kako je njegova momčad do drugog dijela nastavka igrala vrlo dobro i imala razdoblja u kojima je kontrolirala utakmicu.

– Imali smo svoje najbolje minute prije stanke za osvježenje u drugom poluvremenu. Nažalost, nekoliko individualnih pogrešaka skupo smo platili, a nakon crvenog kartona sve je postalo puno teže – poručio je Barbarez nakon utakmice.

Potom je govorio o planu za utakmicu protiv Katara.

– Već sam nekoliko puta rekao da znamo kakav je sustav natjecanja i grupna faza. Razmišljali smo i o ovakvim situacijama. Uvijek postoji ta treća utakmica. Ništa nije izgubljeno. Naravno da tu utakmicu moramo dobiti.

Nakon toga uslijedilo je pitanje o Edinu Džeki.

– Ideja je već bila na prvoj utakmici da igra više, a protiv Švicarske bio je potpuno spreman. On je naš najbolji igrač i sustav igre s njim nam odgovara.

Na pitanje je li prekid za osvježenje utjecao na završnicu utakmice, odgovorio je:

– Pravila su takva kakva jesu i mi ih poštujemo. Nakon prvog prekida za osvježenje igrali smo odlično, sve do drugog prekida. Problemi su nastali zbog individualne pogreške kod primljenog pogotka i crvenog kartona. Posljednjih petnaest minuta protiv ovakve svjetske momčadi ne bi trebalo posebno analizirati. Po meni, izgubili smo 2:0, a možda će nam upravo taj jedan pogodak na kraju biti važan.

Osvrnuo se i na nastup Ermina Mahmića, strijelca jedinog pogotka Bosne i Hercegovine.

– Nije lako ući u igru na nekoliko minuta pri rezultatu 0:3 i s igračem manje te pokušati nešto promijeniti. Željeli smo da osjeti atmosferu i da se osjeća dijelom reprezentacije.

Govorio je i o motivaciji pred susret s Katarom.

– Naravno da motivacije ne nedostaje. Rekao sam igračima i prije utakmice da, bez obzira na ishod, ovo nije smak svijeta. Čak i da više nemamo utakmica, život ide dalje. Vjerujte mi da će u posljednjoj utakmici svi biti maksimalno motivirani – zaključio je Barbarez. 

Ključne riječi
SP 2026. BiH reprezentacija

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