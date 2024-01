'Nijedan klub ne igra šampionski nogomet i neće proći Europu. Ne bih se čudio da Rijeka bude prvak'

Nikica Jelavić s velikom je pažnjom gledao derbi Hajduka i Rijeke.

– Volio bih da imamo više nogometnog u derbiju, dobili smo puno više nečega drugog. Dobro, pogoci su bili lijepi. No, izvedba obiju momčadi nije bila na razini derbija. Kada smo mi uopće imali neki prelijepi hrvatski derbi? To je prava rijetkost. Zato nisam ni očekivao prelijep derbi, nadao sam se da će biti lepršavije. Najčešće to izgleda pretvrdo, a svi smo možda razočarani u takvim utakmicama jer previše gledamo svjetske derbije – počeo je Jelavić.

Nisu položili ispit

Gledano iz perspektive Hajdukova navijača, bio je to još jedan trenutak istine i ispit koji splitska momčad nije položila.

– Nije to tako strašno, pa nije Hajduk izgubio od neke slabašne momčadi, izgubio je od prvog pratitelja, dobre momčadi. Prije nekoliko su me dana pitali čega se najviše plašim, odgovorio sam – euforije. Stvori se ozračje da je sve osim pobjede s dvama ili trima pogocima razlike loš rezultat...

Ali to je stalna mijena oko Hajduka?

– Tako je. Izvedba je bila lošija, prvo poluvrijeme Hajduk je odigrao nešto malo, a drugo je bio potpuno jalov. No, Rijeka je dobra momčad. Vreba iz prikrajka. Nisu oni pritajeni favorit, oni su prvi na ljestvici. Dinamo ima utakmicu manje, ali zaostaje i četiri boda. Ove se godine sva tri kluba ravnopravno mogu nositi u toj borbi za naslov. Bit će to zanimljivo do samoga kraja. Rekao bih da naslov neće osvojiti najbolja momčad, već ona koja bude igrala najmanje loše.

Dakle, nijedna momčad ne igra šampionski nogomet?

– Ne igra. Nema prepoznatljivog stila. Nijedna momčad od ovih prvih triju nema igru ni kvalitetu za neku europsku razinu. Nemaju izgleda u Europi ako će ovako igrati. Sve se naše momčadi muče u Europi, pa i protiv momčadi iz albanske lige. U tome je problem – kaže Jelavić.

Kao da su Splićani u tu utakmicu mentalno ušli s Perišićem i Brekalom u prvom sastavu. Je li ih ta euforija malo zavarala i previše opustila momčad Mislava Karoglana?

– Teško mi je to kazati. Predstavljanje novih igrača prije utakmica standardan je marketinški potez i vrlo efektno izgleda. Ne znam zašto se Hajduk ne može vratiti iz zaostatka ili sačuvati prednost. Glupo je pričati da nema kvalitete. No, ista se mora potvrditi na terenu. Previše se Hajduk u posljednjih desetak minuta oslanja na bezidejnu improvizaciju i nabijanje. Pa čak i ti pokušaji duge lopte završe u bloku.

Postoji sintagma koja dosta precizno oslikava Hajdukov hendikep sve ove godine, a on kaže da se trofeji ne mogu osvajati s igračima koji nemaju naviku osvajanja?

– Kada nešto morate, onda je to u pravilu teško. Gol je manji, kraći si, teže su noge. No, to je sve mentalne prirode. Trener i stožer moraju pronaći način kako igračima odvratiti misli od euforije. Kada odigraju nekoliko dobrih utakmica, onda se vrlo brzo priča o naslovu prvaka. Ne bih ovo nazvao Hajdukovim posrtajem. Tko kaže da Rijeka ne može dobiti Hajduk ili Dinamo? Apsurdno je pričati o iznenađenju u Jadranskom derbiju. Rijeka je pobijedila u negledljivom derbiju. Svi pretendenti za naslov prvaka moraju igrati prepoznatljivo, a derbi je prepun emocija, pritiska na suce i svega ostaloga. Ne bi bilo iznenađenje ni da je ostalo 1:0 za Hajduk.

Livajin gard

Protiv Osijeka, Hajduk će igrati bez najboljeg igrača i strijelca Marka Livaje, ali i standardnih Emira Sahitija i Nike Sigura.

– Već je nekoliko godina jasno što Livaja znači za Hajduk. S njim u momčadi drugačije se postavlja i vaš protivnik. On ima pravi gard i drugačije ga doživljavaju i suparnici i suci – ističe Jelavić.

U većini analiza borbe za naslov prvaka čekao se Dinamov izlazak iz krize, a istodobno se postavljalo pitanje može li Hajduk pobjeđivati u kontinuitetu i u nastavku prvenstva. Rijeka je, čini se, neopravdano stavljana po strani.

– Uvijek sam pričao o Rijeci kao legitimnom kandidatu. Nisu baš toliko u drugom planu. Najveći će im problem biti činjenica što nemaju baš širok kadar. Imaju nekoliko dobrih mladih igrača, poput jako dobrog Fruka, Obregon je nezgodan, pogotkom iz auta okrenuo je utakmicu. Ne bih se začudio da Rijeka osvoji prvo mjesto – zaključio je Jelavić.