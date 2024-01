Loša financijska situacija, slabe igre, neprofesionalnost prema Brekalu... Bit će burno u Dinamu

Dinamo je obavio zadaću na travnjaku pobijedivši Istru u Puli, a k tome mu na ruku ide i pobjeda Rijeke nad Hajdukom pa je smanjio bodovni zaostatak. No sve to ipak ne znači da je u Maksimirskoj 128 mirno. Dinamo je objavio da će izbori za klupsku Skupštinu biti 2. ožujka 2024. u 9 sati online i fizičkim glasovanjem, a zaključit će se u 19 sati. Podsjetimo, iz redova navijača bira se 25 članova, a ostalih 35 bira Izvršni odbor.

A taj Izvršni odbor sastat će se u ponedjeljak i riječ je o izvanrednoj sjednici. Naime, pet članova Izvršnog odbora zatražilo je izvanrednu sjednicu, među njima i predstavnici navijača Ivan Nauković i Dubravko Skender, a tu su ideju podržali Dragutin Kamenski i još dva člana. Predsjednica Uprave Vlatka Peras i predsjednik kluba Mirko Barišić isprava su ignorirali taj zahtjev, ali kad se skupilo pet članova "vlade" koji su to tražili, Peras je za ponedjeljak sazvala sjednicu na kojoj bi moglo biti burno.

Iako je Jakirović preživio Pulu i donio tri boda, postavit će se pitanje zašto je plava momčad u porazu od Lokomotive izgledala tako očajno i upisala zasluženi poraz. Uz to, i dalje nema sportskog direktora, a prijelazni rok polako ide svom kraju. Uz to dogodio se slučaj Brekalo, hrvatski reprezentativac sve je dogovorio, pristao na manju plaću, sve je dogovoreno i s Fiorentinom, ali onda je to propalo zbog neprofesionalnog ponašanja vodstva kluba. Jer, nisu znali hoće li mijenjati Jakirovića, pa onda nisu mogli predvidjeti hoće li novi trener htjeti Brekala. Groteskno. No Brekalo nije dugo čekao, odlučio je otići u Hajduk, u konkurenta u borbi za naslov prvaka i naravno da netko u Dinamu mora ponuditi odgovore na te događaje, na sramotu koja je nanesena klubu.

Jasno, očekuje se da će biti i pitanja o financijskoj situaciji u klubu koja, koliko znamo, nije nimalo bajna.

Da Jakirović ne može mirno spavati, svjedoče i informacije kako je Dinamo kontaktirao Valdasa Dambrauskasa, bivšeg trenera Hajduka, u kojem je vrlo uspješno radio. Dambrauskas je slobodan nakon što je u grčkom OFI Kreti dobio otkaz u prosincu. Litavski stručnjak nije želio komentirati moguće kontakte s Dinamom, ali očito je da Dinamo traži Jakirovićeva nasljednika u slučaju da dođe do novog posrtaja. Dogodilo bi se to da nije pobijedio u Puli, a mač moguće smjene visi mu nad glavom u svakoj utakmici Dinama koja dolazi. Prva je na redu ona s Goricom u nedjelju u Maksimiru.