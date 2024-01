Josip Brekalo: Neobično je za dečka iz Zagreba doživjeti ovakav doček na Poljudu

Povremeni hrvatski reprezentativac Josip Brekalo od danas je službeno igrač splitskog Hajduka. Vijest je objavio Hajduk putem svojih društvenih mreža, odmah nakon obavljenog liječničkog pregleda i potpisa ugovora. Brekalo je na Poljud stigao na posudbu iz Fiorentine do kraja sezone.

Hajduk će Fiorentini platiti 100.000 eura uz mogućih 100.000 eura bonusa ako osvoji naslov prvaka, ali obzirom na poraz od Rijeke u derbiju, neće to biti baš tako lagana zadaća.

Hajduk nije odlučio organizirati press konferenciju kako bi javnosti predstaviti svog novog igrača, kao što je to napravio prije nekoliko dana kada je Ivan Perišić imao druženje s medijima.

Razlog nije poznat, ali moguće je da se to dogodilo kako bi se izbjegla pitanja o gnjusnim porukama koje su osvanule po Zagrebu. No, objavljena je izjava novog igrača Hajduka.

- Dogovor s Hajdukom se dogodio jako brzo. Ja sam sretan, počašćen i ponosan što sam došao u ovako velik klub i što imam priliku boriti se za naslov te se pokazati u Hrvatskoj u najboljem svjetlu. Ja sam iz Hrvatske otišao vrlo mlad, uvijek sam imao motiv nekada se vratiti u domovinu i pokazati se našim navijačima. Sada je idealno vrijeme za to, kako bi se pokušao izboriti za svoju poziciju u reprezentaciji i odlazak na Europsko prvenstvo - rekao je Brekalo i dodao:

- Moja obitelj mi je u svemu ovome velika podrška, svi stoje iza mene, ja sam jako sretan i imam sve riječi hvale za ljude u Hajduku kako su me prihvatili i reagirali na ovu situaciju. Na meni je da se odužim i pokažem na terenu što mogu. Posebno me se dojmio jučerašnji doček na Poljudu. Za jednog dečka iz Zagreba je to malo neobično, ali uvijek sam imao veliki respekt prema ovom klubu. Velika je čast imati priliku s Ivanom Perišićem, jednom legendom hrvatskog nogometa, izaći na Poljud.