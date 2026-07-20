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ZA POVIJEST

VIDEO Pogledajte pogodak kojim je Španjolska postala svjetski prvak

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
James Lang/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
20.07.2026.
u 00:17

Pedro Porro ubacio je s desne strane na glavu Nice Williamsa koji je vratio loptu na volej Torresu

Španjolska nogometna reprezentacija po drugi puta u svojoj povijesti postala je prvak svijeta. Furija je taj naslov dodala onom europskog prvaka koji su osvojili prije dvije godine u Njemačkoj. U finalu na MetLife stadionu u New Yorku svladali su Argentinu s 1:0.

Pogodak odluke zabio je napadač Barcelone Ferran Torres u 106. minuti, na samom početku drugog poluvremena. Pedro Porro ubacio je s desne strane na glavu Nice Williamsa koji je vratio loptu na volej Torresu koji ju je zakucao pod gredu. Pogodak odluke možete pogledati OVDJE.

Zanimljivo, i 2010. su slavili u finalu s 1:0 nakon produžetaka. Tada je u Južnoafričkoj Republici Andres Iniesta srušio Nizozemsku.
Ključne riječi
SP 2026. Španjolska nogometna reprezentacija Ferran Torres

Komentara 1

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Avatar IvanR
IvanR
00:56 20.07.2026.

Uz malo više pravde i sreće mogla je i Hrvatska puno dalje.

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