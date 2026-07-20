VIDEO Pogledajte pogodak kojim je Španjolska postala svjetski prvak

Španjolska nogometna reprezentacija po drugi puta u svojoj povijesti postala je prvak svijeta. Furija je taj naslov dodala onom europskog prvaka koji su osvojili prije dvije godine u Njemačkoj. U finalu na MetLife stadionu u New Yorku svladali su Argentinu s 1:0.
Pogodak odluke zabio je napadač Barcelone Ferran Torres u 106. minuti, na samom početku drugog poluvremena. Pedro Porro ubacio je s desne strane na glavu Nice Williamsa koji je vratio loptu na volej Torresu koji ju je zakucao pod gredu. Pogodak odluke možete pogledati OVDJE.
Zanimljivo, i 2010. su slavili u finalu s 1:0 nakon produžetaka. Tada je u Južnoafričkoj Republici Andres Iniesta srušio Nizozemsku.
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