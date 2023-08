Nigerija bez viza, naše odbojkašice neočekivano dobile slobodan dan

Odbojkašice Hrvatske pobijedile su u Osijeku Njemačku s 3:0 (16, 16, 22) u prvom kolu skupine na Svjetskom U19 prvenstvu koje zajednički organiziraju Hrvatska i Mađarska.

U trećem setu Njemice su povele s 9:5, i 12:7, vodile su i s 15:10, no Hrvatska ih sustiže na 17:17, odlazi na 20:19 do konačnih 25:22 i 3-0 u setovima. Hrvatska je u napadu imala 33 poena, suparnice 31, poena od bloka 12, a Njemice su imale 7, bilo je 8 as servisa prema 2 protivnica, koje su imale 22 pogreške, prema 14 naših. Ana Burilović i Tonka Bošnjak s 14 bodova bile su najučinkovitije u našim redovima.

– Čestitke djevojkama na pobjedi. Bile su težak suparnik s kojim smo već igrali i znali smo što očekivati od njih. Bili smo cijelo vrijeme 'u igri', maksimalno koncentrirani, a u presudnim trenucima pomogla nam je i publika koja je bila uz nas cijelo vrijeme – rekao je Saša Ivanišević, izbornik reprezentacije.

Mara Štiglić je dodala:

– Jako smo zadovoljne pobjedom i time što smo dobro otvorile SP protiv Njemačke od koje smo izgubile prije tjedan dana na EYOF-u. Ovo nam je odlična motivacija za nastavak SP-a. Atmosfera je bila odlična i pozivamo sve da nas dođu pratiti u što većem broju.

Hrvatice su trebale igrati protiv Nigerije, međutim ta reprezentacija nije stigla u Osijek jer su Nigerijke prekasno zatražile vize pa ih na kraju nisu ni dobile. •