Ngannou otkrio detalj iz borbe s Miočićem: Nikad u životu nisam to doživio!

Francis Ngannou prekinuo je medijsku šutnju i polako se vratio treninzima po prvi puta nakon što je u siječnju ove godine uvjerljivo poražen od aktualnog prvaka Stipe Miočića, piše Fight Site.

Bio je to njegov prvi poraz u UFC-ovom oktogonu, odnosno drugi u karijeri, pa je stoga bilo zanimljivo za čuti kako Kamerunac razmišlja sada kada su se dojmovi slegli i kada je imao dva mjeseca da u glavi nekoliko puta izvrti događanja iz glavne borbe UFC 220 priredbe.

“Već sam nakon polovice prve runde osjetio da nešto nije u redu. Nije to bilo nešto na što sam navikao. Osjetio sam takav umor na sparinzima jer se na njima guraš do krajnjih granica. Svaku rundu spariraš sa svježim likom, a odradiš veliki broj rundi, ali nisam osjetio takav umor nakon prve ili druge runde. Znao sam i u borbama doći do druge runde, ali nikad nisam bio umoran kao ovdje u prvoj”, osvrnuo se Ngannou na probleme s kondicijom gostujući u The MMA Houru.

Je li pogledao snimku borbe?

“Da pogledao sam ju, ali ne cijelu. Pogledao sam dvije runde i to me dosta rastužilo.”

Dio razgovora bio je posvećen i tome koliko je i je li bio impresioniran time što je Stipe preživio njegove bombe?

[video: 24365 / ]

“Da. Čvršći je nego što sam mislio. Ali nisam toliko iznenađen jer ga nisam toliko jako uzdrmao. On je bio jako pametan, dobro se kretao i izbjegavao moje udarce, no nisam osjetio da sam ga pošteno pogodio. Bio je čvršći no što sam očekivao jer nisam očekivao da će i dalje nastaviti u tom ritmu nakon onog udarca.”

“Sjebao sam taktiku”, nastavio je Kamerunac analizirajući svoje pogreške. “Trebao sam ići sporije u prvoj rundi. Prije početka druge iz kuta su mi govorili da ne trebam žuriti jer je ovo borba na pet rundi, ali ja sam krenuo ludo.”

Prognoza meča između Miočića i Daniela Cormiera?

“Zaista ne znam. Ne mogu to prognozirati, obojica imaju isti stil.”

Što misli, koliko mu je borbi potrebno za novi napad na tron?

“Ovisi o protivniku, možda dvije. Ovisi i o tome kakva bi pobjeda bila u pitanju”, zaključio je Ngannou.