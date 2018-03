Ja sam nova generacija teškaša i Werdum je savršen protivnik za mene

Alexander Volkov ispred sebe ima svoj drugi nastup u glavnoj borbi nekog UFC Fight Nighta, a u londonskoj O2 Areni ga čeka strašno težak ispit u obliku bivšeg prvaka, Fabricia Werduma. No, “Drago” smatra kako je došlo vrijeme za nove borce, među kojima vidi i sebe, piše Fight Site.

29-godišnji Rus uspio je u svojoj dosadašnjoj karijeri skupiti veliku dozu iskustva. Iako se Werduma, prije svega jer je 11 godina stariji, smatra iskusnijim dijelom ovog dvojca, Volkov (29-6, 3-0 UFC) ima četiri profesionalne borbe više od njega te je do sada već uspio biti prvak Bellatora, kao i ruske M-1 promocije. A smatra kako njegovo najbolje tek dolazi. I prva prilika za dokazivanje koliko može dolazi u subotu protiv ‘Vai Cavala’.

Werdum je iskusan borac i težak protivnik za mene. Svakako je u pitanju jedan od najvećih izazova u mom dosadašnjem životu i posebno u UFC karijeri. Ipak, gledajući na moje ambicije, smatram kako je on savršen protivnik na mene. Možemo ponuditi jako dobru i zanimljivu borbu, on ima strašno dobar i kreativan stand up te fantastičan parter. Biti će to zanimljiva borba”, prokomentirao je ovaj duel Volkov za UFC-ov Youtube kanal.

Kako smatra da je Werdum savršen protivnik za njega, po tome se podrazumijeva da smatra kako je Brazilcu situacija upravo suprotna. To je i potvrdio.

“Mislim kako ovo nije dobra borba za njega, jer ja sam još uvijek vrlo mlad za jednog teškaša, svojevrsna sam nova generacija ove divizije i jako sam motiviran po pitanju toga da postanem prvak. Svakako moram biti spreman na sve, jer je Werdum takav borac, no i on mora biti spreman na neke stvari koje ja volim raditi.”

Volkov se trenutno nalazi na osmom mjestu teškaške ljestvice, a u dosadašnjoj UFC karijeri je savladao Tima Johnsona, Roya Nelsona i Stefana Struvea. Werdum je čak pet mjesta ispred njega pa mi mu pobjeda u ovoj borbi bila veliki vjetar u leđa prema konačnom cilju.

“Naravno, kao i većini boraca, moj glavni cilj je pojas prvaka pa je apsolutno tako glavni cilj ove borbe doći do pobjede koja će me dovesti korak bliže tom pojasu.”

Ispred nas je svakako vrlo zanimljiva borba, u kojoj ćemo vidjeti dva borca različitih borilačkih pozadina, ali i fizičkih karakteristika.