'Miočić nije mogao zaustaviti Ngannoua ni kad je imao najgoru večer'

Napokon je do medijskog etera stigao neki dokaz da je Francis Ngannou “i dalje živ” i da planira povratak u Octagon. Naime, nakon teškog poraza od Stipe Miočića na UFC-u 220 u siječnju i očitog otrežnjenja, Kamerunac je potpuno nestao iz javnosti te se povukao u osamu kako bi poput ranjenog vuka zavidao svoje rane, piše Fight Site.

Niti prvi signali njegovog trenera i mentora Fernanda Lopeza, koji su stizali prema medijima, nisu bili ohrabrujući. On je, naime, cjelokupnu krivnju za poraz prebacio na svog pulena te je odavao dojam da njihov odnos nije više tako idiličan. No, njegov drugi trener, onaj za boksački dio pripreme, Dewey Cooper, je u intervjuu za MMA NYTT najavio povratak “Predatora” i novi lov na pojas prvaka.

“Imam samo jednu riječ kojom mogu opisati Francisa Ngannoua. Fenomenen. Imali smo jednu noć kada nismo bili svoji i svi smo toga svjesni. Čak i kada je bio najgori, Ngannou nije bio zaustavljen u Octagonu. To je sve što mogu reći o tom meču. Kada pokaže sve što može, Francis ne može biti svladan u Octagonu. Čak i nakon ovako loše predstave, izdržao je do samog kraja”, hvali bivši profesionalni boksač svog učenika i dodaje:

“Francis je fenomenalan sportaš i siguran sam da će se vratiti još jači. Stipe je tu noć bio na vrhunskom izdanju, a to nije bio slučaj kod nas. To će nam poslužiti kao referenca da moramo biti još bolji.”

Cooper vjeruje da je poraz od Miočića na UFC-u 220 zapravo jako dobra stvar za borca koji nema previše iskustva u Octagonu. Prema Cooperu, to je odlična lekcija i zalog za budućnost.

“Iz ovog poraza možete naučiti dosta, dobijete mnogo iskustva i znanja. Francis će sigurno postati UFC prvak u teškoj kategoriji. U to nema sumnje. Iza tebe ima sjajan tim, ali i bez njih, on je nešto posebno. Ima sve što MMA borac mora imati. A on sve to ima u svojoj srži. Vjerujte mi kada vam kažem da će on postati prvak. Iskustvo koje je steko u meču protiv Miočića je neprocjenjivo. Budite sigurni da će ga iskoristiti i da se ovakve stvari neće ponoviti. Znamo što se desilo te večeri i zato ćemo to popraviti. Svi ćemo u budućnosti biti bolji”, objašnjava Cooper.

U ovom trenutku još uvijek nije poznato kada će se u akciju vratiti borac koji je izazvao najviše “hypea” u novijoj UFC-ovoj povijesti. Od poraza protiv Miočića, Kamerunac s francuskom putovnicom i adresom u Las Vegasu nije istupao u javnosti.

Za to vrijeme su ga prozvali borci poput Curtisa Blaydesa i Derricka Lewisa…