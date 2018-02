Miočić otkrio što mu je Dana White ponudio dva sata prije borbe s Ngannouom

Nakon što je pobijedio Francisa Ngannoua i postao prvi borac u povijesti koji je triput zaredom obranio naslov u teškoj kategoriji UFC-a, Stipe Miočić nije imao mnogo vremena za odmor. Već se zna da će u srpnju braniti naslov protiv Daniela Cormiera, vrhunskog borca koji drži pojas prvaka u poluteškoj kategoriji.

– Ovo će za mene biti borba kao svaka druga. Da se borim i protiv King Konga, jednako bih razmišljao i nokautirao bih ga te zadržao pojas. Ipak, to će svakako biti sjajna borba na sjajnoj priredbi. Daniel je dobar čovjek i dobar borac, bit će to odlična borba – rekao je Stipe Miočić.

Objasnio je i kako je došlo do dogovora za ovu borbu.

- Čelnici UFC-a došli su do mene dva sata prije borbe s Francisom Ngannouom i ponudili mi da mi sljedeći protivnik bude upravo Cormier. No, tada sam odbio takvu mogućnost jer nisam želio da mi to poremeti koncentraciju prije te važne borbe. Dva dana nakon toga nazvao me Dana i odmah sam prihvatio, kazao je hrvatski borac pa dodao:

Nisam jedan od onih boraca koji treniraju samo prije borbi, treniram svaki dan, uvijek treniram redovno. Uvijek sam spreman za bilo kojeg protivnika pa ću tako biti spreman i za Cormiera. Ovo je još jedna borba za mene, koncentriram se na to i želim pobijediti, jednostavno, poručuje prvak Miočić.

Miočić i Cormier borit će se 7. srpnja u sklopu UFC-a 226.