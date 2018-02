Veliki MMA fan otkrio Miočićev uspjeh: “To je taj je**** imigrantski mentalitet…”

Slavni UFC-ov TV komentator i poznati podcaster Joe Rogan je u svom “Joe Rogan Experience” showu ugostio poznatog komičara Joeyja Diaza, koji obožava borilačke sportove.

Razgovarali su o raznim temama, te su se dotakli spektakla UFC 220 u Bostonu i meča u kojem je američki borac hrvatskih korijena Stipe Miočić pobijedio Francisa Ngannoua, piše Fightsite.

Rogan je priznao kako je veliki fan kamerunskog nokautera jer cijeni njegovu životnu borbu i činjenicu da je prije samo nekoliko godina bio beskućnik. Ngannoua je nazvao prirodnim čudom i izvanserijskim sportašem koji sigurno nije rekao posljednje unutar oktogona.

- U samo pet godina bavljenja MMA-om stigao je do prilike boriti se za pojas UFC prvaka i u tom meču je bio favorit! I to protiv borca koji taj pojas već dva puta obranio. To je ludo, ali to pokazuje koliko je on talentiran i poseban. Poraz od Stipe u takvom meču mu je samo pokazao da ova igra ima više nivoa, da mora i dalje raditi, da mora još neke stvari naučiti i biti bolji. Ali on je tek počeo… - rekao je Rogan.

No, Rogan je primijetio jednu sjajnu stvar. Čitava priča oko dvoboja između Miočića i Ngannoua i način na koji je meč završio, je sjajna lekcija za svakoga tko se bavi borilačkim sportom. Snaga ipak ne može zamijeniti godine treniranja i krvavog rada…

- Ngannouov sam navijač, ali sam veći fan borilačkog sporta i poklonik iskrenog natjecanja. S jedne strane imaš fenomenalnog sportaša s nevjerojatnim potencijalom. Jedan alfa mužjak protiv jednog od najtvrđih likova ikada koji se natjecao, protiv čovjeka koji je puno duže unutra, koji zna više, koji se hrvao, koji je bio u jarku mnogo puta, koji zna kako je to kada si uzdrman ili na rubu snaga… - rekao je Joe Rogan:

- Kada te Ngannou udari s malim rukavicama, to je najgora stvar koja ti se može dogoditi. A Stipe je bio udaren i to više puta u tom meču. Bio je uzdrman, ali je u svojoj glavi odlučio da ga ništa neće spriječiti na njegovom putu. Znao je što činiti. Ovo je sjajna lekcija iz borilačkog sporta, kao na kraju neke borilačke video igrice kada se moraš boriti s najjačim borcem - to je Ngannou. Stipe je shvatio kako ga može pobijediti, kako može svladati borca koji je deset kila teži od njega i izgleda mnogo više zastrašujuće.

Diaz cijeni taktiku kojom je Miočić nadmudrio Ngannoua te je iznio zanimljivu teoriju...

- Američka inovativnost u kombinaciji s imigrantskim mentalitetom je dobitna kombinacija. I dalje si Amerikanac. Njega je otac mogao nazvati Steve, ali ne, dao mu je ime Stipe Miočić. Zašto? Da slučajno ne zaboravi od kuda je je**** došao. To je taj je**** imigrantski mentalitet! - izjavio je Diaz koji se proslavio u MMA zajednici zbog krivog izgovaranja Miočićevog prezimena.

On je naime, spojio Stipino ime i prezime u jedan pojam, te ga nehotično oslovljava sa Stiopich.