Nevjerojatna ​​​​​​​Jana Koščak na jednom natjecanju postavila čak šest hrvatskih rekorda

Jana Koščak, sjajna mlada varaždinska atletičarka, osvojila je treće mjesto, u konkurenciji 25 višebojki, u petoboju na međunarodnom mitingu Tallinnu. Petoboj počela je s novim mlađejuniorskim rekordom na 60 m prepone (8,21). Nastavila je s preskočenih 1,82 m u skoku u vis, kuglu je bacila 11,40 m, a u skoku u dalj postavlja nove hrvatske rekorde u tri uzrasta - seniorskom, juniorskom i mlađejuniorskom sa skokom od 6,34 m. Nakon što je u zadnjoj disciplini petoboja na 800 m trčala 2:23,97 ukupno zbroj bodova nakon pet disciplina iznosio je 4432, što je novi hrvatski seniorski i juniorski rekord u dvorani. Do ostvarenja norme za nastup na seniorskom dvoranskom prvenstvu Europe nedostajalo joj je tek 148 bodova.

- Malo sam umorna. U manje od sedam sati morala sam odraditi pet disciplina. Žao mi je visa gdje sam očekivala puno bolji rezultat, ali sam to nekako nadoknadila u dalju. Kugla od 4 kg mi je za sada još preteška pa je rezultat u toj disciplini nešto slabiji – rekla je Jana Koščak.

Jana je ukupno postavila čak šest novih hrvatskih dvoranskih rekorda. Ona je s ovim petobojem prva na svjetskim juniorskim i mlađejuniorskim tablicama sezone, te četvrta među seniorkama. S rezultatima na 60 m prepone i u skoku u dalj trenutno je vodeća na svjetskim tablicama mlađih juniorki u tim disciplinama.

- Ovaj rezultat je novi svjetski rekord u konkurenciji do 18 godina,. No, neće biti priznat jer se bacalo težom kuglom, a i seniorske prepone su malo više. Uskoro će nastupati u juniorskom petoboju i sigurno će nadmašiti svjetski rekord kojeg dugo nitko neće dostići. Ove sezone sigurno će do zlata u sedmoboju na europskom juniorskom prvenstvu u Jeruzalemu, a 2024. godine ako sve bude u redu bit će i svjetska juniorska prvakinja u sedmoboju – rekao je Patrik Koščak, njezin otac i trener.