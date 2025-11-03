Naši Portali
Srozali im ocjenu

Nevjerojatan gaf: Hrvatsku pizzeriju zatrpali negativnim recenzijama, a sve zbog krive osobe

Hrvoje Delač
03.11.2025.
u 13:17

Pizzeria iz Svetog Ivana Zeline oglasila se na društvenim mrežama i demantirala da je vlasnik Igor Pajač

Nakon subotnjeg derbija između Dinama i Rijeke, u kojoj je zagrebački klub slavio s 1:0, na društvenim mrežama krenula je ogorčenost prema djelitelju pravde Igoru Pajaču. Spomenuti sudac propustio je isključiti kapetana Dinama Josipa Mišića, a negativni komentari usmjereni prema njemu nisu dolazili samo iz Rijeke, nego i iz Splita.

Upravo ta grupa navijača bliska Hajduku na jednoj stranici objavila je poziv svojim članovima da ostavljaju negativne recenzije restoranu Iggi Pizzeria & Bar iz Svetog Ivana Zeline, uz tvrdnje da je vlasnik lokala upravo sudac Pajač, koji živi u tom gradu.

Vojska navijača odmah je krenula u misiju, negativne ocjene dijelile su se kao na traci, a najgore u svemu jest to što, tvrde iz restorana, Pajač s njima nema nikakve veze. Barem u smislu da je on vlasnik jer prema pisanjima lokalnih portala, restoran je u vlasništvu njegove šogorice.

Ante Delija: Pokraden sam! Želim snimku tog uboda, ovo sport još nije vidio

Zbog toga su se iz restorana oglasili priopćenjem koje prenosimo u cijelosti.

"Pizzeria Iggi ovim putem želi jasno istaknuti da nema nikakve veze s gospodinom Igorom Pajačem. Vlasnici pizzerije su obitelj Bajić. Od jučer smo suočeni s napadima i netočnim informacijama na društvenim mrežama. Jedine točne stvari koje su recenzenti primijetili… plave stolice u našem lokalu. Hvala svima na besplatnoj reklami! Pozivamo vas da umjesto nagađanja, dođete i kušate pravu Iggi pizzu", stoji u priopćenju.

Spomenimo da se restoranu drastično smanjila ocjena na recenzijama, ali na kraju ih je Google prepoznao kao lažne pa je većina danas uklonjena, a ocjena vraćena na staro.
Hajduk Rijeka Dinamo pizzeria Igor Pajač

Komentara 1

Pogledaj Sve
DX
Dx
13:44 03.11.2025.

Zabraniti negativne recenzije bez predočenih računa i očitovanja vlasnika na prigovor. Ovakvo reketarenje je najbolji primjer da treba nekaj mijenjati, jer kakav je smisao preporuke nečega , ako je sve lažno ko ovi likovi.

