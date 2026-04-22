FOTO Stranica koju prate milijuni ljudi objavila neobične fotografije iz Hrvatske: 'Ovo je raj na zemlji'
Facebook stranica SPORTbible jedna je od najpopularnijih na toj društvenoj mreži, kada su sportske teme u pitanju. Prati je više od 14 milijuna ljudi, a na njoj redovno objavljuju zanimljivosti iz raznih sportova.
Stranci koji nisu upoznati s ljepotama Imotskog oduševljeni su stadionom i prirodom oko njega, a sam Gospin dolac već je 2017. godine bio izabran među deset najljepših stadiona na svijetu po izboru britanskog BBC-ja.