KRAJ JEDNE ERE

Gasi se poznati trgovački lanac u Hrvatskoj: Napuštaju nas nakon gotovo 20 godina

Mateja Papić
22.04.2026.
u 07:32

Planirano postupno zatvaranje poslovanja omogućit će ispunjenje svih obveza prema kupcima, dobavljačima i zaposlenicima.

Vlasnici Hervis AT donijeli su odluku da se usredotoče na svoje osnovno poslovanje u Austriji i obustave aktivnosti na stranim tržištima. Hervis će se povući iz Hrvatske, Slovenije i Njemačke, potvrdili su Poslovnom dnevniku iz Hervisa. 

Novi vlasnik Hervis Sport- und Modegesellschaft m.b.H, Hervis sport i moda d.o.o. i HERVIS Šport in moda d.o.o., nakon detaljnog pregleda poslovanja, procjene budućih tržišnih uvjeta te analize promijenjenih kupovnih navika, donio je odluku o postupnom zatvaranju poslovanja navedenih društava. "Planirano postupno zatvaranje poslovanja omogućit će ispunjenje svih obveza prema kupcima, dobavljačima i zaposlenicima", poručili su iz Hervisa.

Hervis je na hrvatsko tržište ušao 2006./2007. godine i u prvih 15 godina izgradio mrežu od 15 prodavaonica, dosegnuvši status jednog od vodećih lanaca sportske opreme. Prva trgovina otvorena je 2007. u trgovačkom centru City Center One West u Zagrebu, a tijekom godina razvili su mrežu od osamnaest prodajnih mjesta u gotovo svim većim gradovima, uključujući lokacije u trgovačkim centrima poput City Centera one u Zagrebu i Splitu, Joker Centra u Splitu te Supernove u Zadru. Kupcima nude širok asortiman sportske odjeće, obuće i opreme poznatih svjetskih brendova, a razvili su i snažnu online prisutnost s uslugama poput preuzimanja u trgovini te program vjernosti “Hervis SportsClub” koji je okupljao velik broj članova.

