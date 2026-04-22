FOTO Ovo je karta koja diže uzbunu u Europi: I Hrvatska je u crvenom, pogledajte i zašto

Klimatska kriza sve jače pogađa Europu. Prema najnovijem Lancet Countdown Europe Report 2026, broj smrtnih slučajeva uzrokovanih vrućinom porastao je u čak 99,6 posto istraženih europskih regija. Najdrastičniji porast zabilježen je u južnoj Europi, gdje u nekim dijelovima Španjolske, Italije, Grčke i Bugarske dolazi i do 120 dodatnih smrtnih slučajeva na milijun stanovnika u usporedbi s razdobljem 1990-ih. Europski prosjek iznosi 52 dodatna smrtna slučaja na milijun stanovnika. U Austriji je porast posebno alarmantan na istoku zemlje. Najviše stradavaju vinogradarski i industrijski okruzi u Donjoj Austriji te sjeverni i južni Gradišća , gdje broj žrtava vrućine raste i do 59 dodatnih smrtnih slučajeva po milijunu stanovnika.

Znatno bolja situacija je u zapadnim dijelovima zemlje, piše Heute.

Najveći porast zabilježen je u južnoj i jugoistočnoj Europi (uključujući Balkan), gdje su porasti znatno iznad europskog prosjeka. Istočna Europa također bilježi visoku izloženost starijeg stanovništva ekstremnim vrućinama (u 2024. prosječno 34,5 dana toplinskih valova po osobi starijoj od 65 godina).

Hrvatska spada među zemljama s visokim rizikom kada je riječ o utjecaju vrućine na smrtnost. "Klimatske promjene potaknute fosilnim gorivima predstavljaju sve veću prijetnju za sve više ljudi u Europi", upozorio je vodeći autor studije Joacim Rocklöv.

Pored toga, alergičari pate duže jer se sezona peludi počinje jedan do dva tjedna ranije. Zbog širenja komaraca raste i opasnost od tropskih bolesti, rizik od denga groznice porastao je za 297 posto, a sve su realnije i bolesti poput malarije i groznice Zapadnog Nila. Iako je udio obnovljivih izvora energije u 2023. godini porastao na 21,5 posto, stručnjaci upozoravaju da se i dalje troše ogromne svote na subvencije fosilnim gorivima. Samo u 2023. čak 444 milijarde eura. Osim toga, veliki dio „zelene“ energije dolazi iz biomase (drva), čije sagorijevanje povećava smrtnost od fine prašine. Autori studije jasno poručuju: "Odluke koje donosimo danas odredit će koliko će Europa biti sigurna sutra.“ Bez odlučnih i brzih mjera te dugoročnog financiranja, zdravstvene posljedice klimatskih promjena nastavit će eskalirati, naglasili su.