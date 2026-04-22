Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 236
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DFB POKAL

Bayern prvi finalist njemačkog kupa: Uvjerljivo su svladali Bayer u gostima

DFB Cup - Semi Final - Bayer Leverkusen v Bayern Munich
Thilo Schmuelgen/REUTERS
VL
Autor
Hina
22.04.2026.
u 23:08

Bayern je potpuno dominirao tijekom prvog poluvremena, ali su gosti odmor dočekali tek s jednim golom prednosti. Strijelac je, dakako, opet bio Kane u 22. minuti

Prvi finalisti ovosezonskog njemačkog DFB Pokala su nogometaši Bayerna koji su u polufinalnom ogledu, u Leverkusenu, svladali domaći Bayer s 2-0.

Bayern je kroz povijest osvojio 20 puta DFB Pokal i po tome je uvjerljivi rekorder, ali je posljednji put slavio 2020. godine. Drugi je na toj ljestvici Werder koji ima šest naslova pobjednika, dok će Bayer nakon večerašnjeg scenarija ostati na dva pehara, a posljednji je osvojio 2024. godine.

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana

Bayern je potpuno dominirao tijekom prvog poluvremena, ali su gosti odmor dočekali tek s jednim golom prednosti. Strijelac je, dakako, opet bio Kane u 22. minuti.

Prvu pravu šansu Bayer je stvorio u 52. minuti kada je vrlo dobro pucao Tella, ali još je bolje reagirao gostujući vratar Neuer. Uslijedio je potom novi nalet Bayerna i odlične šanse Stanišića, Diaza i Kanea, ali promjena rezultata se nije dogodila.

U završnici je Bayer pokušao izjednačiti i time produžiti nadu, ali domaćin do tog cilja nije stigao već je Luis Diaz u 93. minuti postavio konačnih 2-0 Bayerna. Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić je odigrao cijelu utakmicu za goste iz Muenchena.
Ključne riječi
Bayer Leverkusen DFB Pokal Bayern

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!