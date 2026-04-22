Bayern prvi finalist njemačkog kupa: Uvjerljivo su svladali Bayer u gostima

Prvi finalisti ovosezonskog njemačkog DFB Pokala su nogometaši Bayerna koji su u polufinalnom ogledu, u Leverkusenu, svladali domaći Bayer s 2-0.

Bayern je kroz povijest osvojio 20 puta DFB Pokal i po tome je uvjerljivi rekorder, ali je posljednji put slavio 2020. godine. Drugi je na toj ljestvici Werder koji ima šest naslova pobjednika, dok će Bayer nakon večerašnjeg scenarija ostati na dva pehara, a posljednji je osvojio 2024. godine.

Bayern je potpuno dominirao tijekom prvog poluvremena, ali su gosti odmor dočekali tek s jednim golom prednosti. Strijelac je, dakako, opet bio Kane u 22. minuti.

Prvu pravu šansu Bayer je stvorio u 52. minuti kada je vrlo dobro pucao Tella, ali još je bolje reagirao gostujući vratar Neuer. Uslijedio je potom novi nalet Bayerna i odlične šanse Stanišića, Diaza i Kanea, ali promjena rezultata se nije dogodila.

U završnici je Bayer pokušao izjednačiti i time produžiti nadu, ali domaćin do tog cilja nije stigao već je Luis Diaz u 93. minuti postavio konačnih 2-0 Bayerna. Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić je odigrao cijelu utakmicu za goste iz Muenchena.