Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PREMIER LIGA

Manchester City preuzeo vrh ljestvice i gurnuo Burnley u drugu ligu

Premier League - Burnley v Manchester City
Scott Heppell/REUTERS
VL
Autor
Hina
22.04.2026.
u 23:16

Čak je bolje šanse u prvom poluvremenu imao Burnley, ali je domaćin loše reagirao u tri slučaja kada je bio vrlo blizu izjednačenja

Nakon dugo vremena dogodila se smjena na samom vrhu ljestvice engleske Premier lige, na prvo mjesto su skočili nogometaši Manchester Cityja koji su u dvoboju 34. kola slavili kod Burnleyja s 1-0.

Manchester City i Arsenal imaju isti broj bodova, po 70. Imaju trenutačno i identičnu razliku pogodaka, ali je klub iz Manchestera dosad zabio veći broj golova.

Gosti iz Manchestera su poveli iz prve prave akcije na dvoboju, a Haaland je u petoj minuti prebacio suparničkog vratara Dubravku i pogodio mrežu za 1-0. Premda je Manchester Cityju potrebno ne samo pobjeđivati, već i činiti to što je s većom mogućom razlikom, u ostatku prvog dijela gosti su sporo napadali pa se na odmor otišlo tek uz minimalnu prednost momčadi Josepa Guardiole.

Čak je bolje šanse u prvom poluvremenu imao Burnley, ali je domaćin loše reagirao u tri slučaja kada je bio vrlo blizu izjednačenja.

Drugi dio je počeo šansom Haalanda koji je pogodio okvir vrata te su potom sve do kraja gosti napadali. Stvarali su šanse, mogli su prilično napuniti domaću mrežu, ali sve je završilo tek uz jedan pogodak.

Ovim porazom Burnley je i matematički ispao iz Premier lige.

Hrvatski nogometaš Mateo Kovačić ostao je na klupi za pričuve Manchester Cityja, dok Joška Gvardiola i dalje nema u sastavu zbog ozljede.

U drugom ogledu ove srijede Bournemouth i Leeds su remizirali 2-2. Svi su golovi postignuti u drugom dijelu, a gosti su se poraza spasili golom Longstaffa u 97. minuti. Leeds je na milimetar da i matematički osigura ostanak u Premier ligi.
Ključne riječi
Championship Premier liga Burnley Manchester City

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!