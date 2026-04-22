OTVORILA DUŠU

Nikolina Pišek o suđenju koje traje već 5 godina: 'Ovo mi zamjera moja starija kći...'

Split: Predstavljanje drugog dopunjenog i proširenog izdanja knjige "Hrvatska u 30 priča"
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/19
VL
Autor
Vecernji.hr
22.04.2026.
u 17:14

Televizijska voditeljica po prvi je put prokomentirala to što je njezina starija kći Hana Cigoj primorana doći na suđenje i dati iskaz na Općinskom sudu u Splitu.

Televizijska voditeljica Nikolina Pišek gostovala je u novoj epizodi Večernjakove emisije Show na kvadrat, gdje je, uz profesionalne teme i uspješne projekte koje je vodila, govorila i o privatnom životu te aktualnim događajima. Posebno se osvrnula na slučaj o kojem su mediji intenzivno izvještavali prije mjesec dana. Naime, na Općinskom sudu u Splitu nastavljeno je suđenje Roku Gali, kojeg optužnica tereti za krađu skupocjenih satova, nakita i oko 65 tisuća eura gotovine iz luksuzne vile u Kaštelima, u kojoj su tijekom ljeta 2020. boravili Nikolina Pišek i njezin pokojni suprug Vidoje Ristović.

U emisiji je komentirala i odluku suda da odbije žalbu za isključenje javnosti sa suđenja. "To komentiram tako da je možda vaša dobrobit i dobrobit vaše djece manje bitna od eventualne čitanosti i zarade. Živimo u vremenu surovog konzumerizma i kapitalizma, gdje se sve pretvara u profit, pa čak i ono što je na granici, ali unutar zakona, a ovo jest. Onda je to jednostavno vaša sudbina i priča, bez obzira na to što je u sve uključeno i vaše maloljetno dijete“, rekla je, dodavši kako je sretna što njezina mlađa kći ne prati takav sadržaj, ni na društvenim mrežama ni u okruženju svojih vršnjaka. Istaknula je i koliko joj je teško svjedočiti o traumatičnim događajima: "Istina je da mi je jako stresno iznositi svjedočenje o takvim situacijama. Dolazimo do toga da, ako ste spremni nekoga tužiti, morate biti spremni i svjedočiti pred svojim zlostavljačem i suočiti se s njim. On će osobno dobiti pravo da vam postavlja pitanja i provocira vas pred kamerama." Spomenula je i da bi njezina starija kći Hana Cigoj također trebala dati iskaz na sudu, iako joj je ranije bilo obećano da to neće biti potrebno, prema njezinim riječima. "Puno puta sam se pitala, dok sam putovala na suđenje: ‘Što meni ovo treba?’ I moja kći, iako joj je bilo obećano da neće morati davati izjavu, ipak mora svjedočiti pred sudom. Ona to silno ne želi, a ne dopušta joj se mogućnost da to odbije. Ona mi to jako zamjera ", iskreno je rekla Pišek. Više o ovom slučaju i drugim temama koje je komentirala možete doznati u cijeloj emisiji na YouTubeu ili u nastavku ovog teksta u videu. 

kći hana cigoj suđenje voditeljica Nikolina Pišek showbiz

Komentara 3

Pogledaj Sve
LU
Lukeruk
17:32 22.04.2026.

Kćer je se srami

BU
bubaclex
18:16 22.04.2026.

O Nikolinica, još nisi uspjela zdrpiti lovu od pokojnog starčeka. Uf.

Avatar zda
zda
17:30 22.04.2026.

Nit' lijepa, a još manje zgodna. Preveliki ego ju nagriza. Došla do kapitala bez puno uspravnog truda. Drugo je horizontalni, pečalbaški.........

