Španjolska traži uklanjanje spornog simbola s groba ustaškog časnika: Obitelj se žestoko protivi, prijeti sudom

Grob ustaškog časnika Vjekoslava „Maksa“ Luburića, kojeg je prije točno 57 godina ubio agent jugoslavenske tajne službe UDBA-e u španjolskom gradiću Carcaixentu, ostat će ondje do daljnjeg uz moguću preinaku grba na nadgrobnoj ploči. Španjolska socijalistička vlada je, na inicijativu lokalne skupine lijevo orijentiranih političara i aktivista, naložila prošli tjedan uklanjanje grba za koji tvrdi da je ustaški. Također je zatražila postavljanje ploče s objašnjenjem tko je bio Luburić.



Carcaixent, s 21.000 stanovnika, udaljen je 40 kilometara od Valencije. Njegova gradonačelnica, iz konzervativne Narodne stranke, sastala se nakon toga u gradskoj vijećnici s Luburićevim sinom. Ona, naime, upravlja tim javnim grobljem, a on je vlasnik grobnice. Carolina Almiñana je ponudila 69-godišnjem Vjekoslavu Luburiću Heinzu premještanje grobnice, koja se nalazi uz glavni put kroz to groblje, na ondje manje vidljivo mjesto.