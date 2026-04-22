Grob ustaškog časnika Vjekoslava „Maksa“ Luburića, kojeg je prije točno 57 godina ubio agent jugoslavenske tajne službe UDBA-e u španjolskom gradiću Carcaixentu, ostat će ondje do daljnjeg uz moguću preinaku grba na nadgrobnoj ploči. Španjolska socijalistička vlada je, na inicijativu lokalne skupine lijevo orijentiranih političara i aktivista, naložila prošli tjedan uklanjanje grba za koji tvrdi da je ustaški. Također je zatražila postavljanje ploče s objašnjenjem tko je bio Luburić.
Carcaixent, s 21.000 stanovnika, udaljen je 40 kilometara od Valencije. Njegova gradonačelnica, iz konzervativne Narodne stranke, sastala se nakon toga u gradskoj vijećnici s Luburićevim sinom. Ona, naime, upravlja tim javnim grobljem, a on je vlasnik grobnice. Carolina Almiñana je ponudila 69-godišnjem Vjekoslavu Luburiću Heinzu premještanje grobnice, koja se nalazi uz glavni put kroz to groblje, na ondje manje vidljivo mjesto.
Španjolska traži uklanjanje spornog simbola s groba ustaškog časnika: Obitelj se žestoko protivi, prijeti sudom
Luburić je nakon pada NDH pobjegao u Španjolsku gdje je živio kao politički emigrant u vrijeme režima generala Francisca Franca, koji je bio priznao NDH
Komentara 8
Sam grb na grobu kao takav nije sporan jer nije objektivno i službeno ustaški, po meni su dvije stvari na grobu sporne, izuzetno sporne, prva, da je Vjekoslav Luburić nekakav general nekakve hrvatske vojske jer hrvatska vojska od 1102. do 1991. ne postoji, i druga da je rođen u Ljubuškom u Hrvatskoj. Natpise na ovom grobu definitivno treba mijenjati. A ako se smatrao Hrvatom ne vidim ništa sporno ni ikakav problem za njegovu obitelj da mu na grobu danas bude službeni hrvatski grb.
Ne moraju mijenjati grb jer nije ustaški, već neka škrabotina, ali nek mijenjaju ovo Ljubuški, Hrvatska jer ta hercegovačka rupetina nema veze s Hrvatskom.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ovo je maslo yugo pete kolone iz Hrvatske koja je to tražila od španjolske socijalističke vlade. Ovo je samo hrvatski grb. Čak nije ni "ustanički" iz 1941. Samo hrvatski. Veze nema s tom hrvatskom državom iz 1941. No ljevica opet mrzi. Ljevica je laž i mržnja.