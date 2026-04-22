Tajna smrt agenta M.: Šokantni detalji operacije protiv Irana izlaze na vidjelo

Agent Mossada, identificiran samo kao M., ubijen je u inozemstvu tijekom operacija protiv Irana, rekao je u utorak direktor Mossada David Barnea tijekom ceremonije Dana sjećanja na pale članove organizacije. „Operacije koje je vodio M. kombinirale su kreativnost, lukavstvo i tehnologiju te su značajno utjecale na uspjeh aktualne kampanje protiv Irana “, rekao je Barnea na ceremoniji. „Tijekom operacije Ričući lav, moje srce se ispunilo ponosom zbog M.-ovog karaktera i djela. Operacije kojima je zapovijedao kombinirale su kreativnost, lukavstvo i naprednu tehnologiju, značajno utječući na uspjeh operacije protiv Irana“, izjavio je Barnea. Prema Barnei, M. je imao središnju ulogu u izgradnji operativne infrastrukture čiji se utjecaj osjetio u posljednjim izraelskim akcijama protiv Irana.