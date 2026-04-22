Razmijenili teške optužbe, HUBOL: Koja je svrha udruge ravnatelja? UPUZ: Štitite interes ceha

Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) oštro je priopćenjem napala Udrugu poslodavaca u zdravstvu (UPUZ) zbog financiranja javnim novcem, a UPUZ im nije ostao dužan poručivši HUBOL-u da štiti cehovske, a ne interese pacijenata.



HUBOL je prije dva mjeseca zatražio od ravnatelja 170 zdravstvenih ustanova podatke o tome koliko su novca u proteklih pet godina uplatiti UPUZ-u i pritom utvrdili da su među tih 170, najmanje 142 ustanove članica UPUZ-a. Neke im, međutim, ni nakon dva mjeseca prepiske nisu htjele dati podatke o iznosima koje su uplatili udruzi ravnatelja, UPUZ-u, zbog čega su iz prozvali za sustavno kršenje transparentnosti poslovanja i naveli da su to opće bolnice u Karlovcu, Sisku i Vinkovcima, domovi zdravlja Zagreb Istok, Zagreb Centar i onaj Splitsko-dalmatinske županije te zavodi za hitnu medicinu Bjelovarske i Šibenske županije. "Posebno zabrinjava što je dio ustanova zahtjev za informacijama odbijao identičnim tekstom, što upućuje na koordinirano postupanje s ciljem prikrivanja podataka", ukazali su iz HUBOL-a.