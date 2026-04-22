Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 224
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
O VARLJIVOM PRIMIRJU ODLUČITI ĆE IZRAEL

Trumpovo povlačenje pobjeda je Pakistana, 'tiho bojište' može eksplodirati svaki čas

Autor
Hassan Haidar Diab
22.04.2026.
u 21:30

Iza diplomatskih poruka i privremenog zatišja kriju se duboko nepovjerenje, suprotstavljeni interesi i ratna dinamika koja nije zaustavljena, već samo privremeno usporena

Prekid vatre između SAD-a i Irana, koji je danas produžio američki predsjednik Donald Trump, na prvi pogled djeluje kao pokušaj smirivanja jedne od najopasnijih globalnih kriza. No iza diplomatskih poruka i privremenog zatišja kriju se duboko nepovjerenje, suprotstavljeni interesi i ratna dinamika koja nije zaustavljena, već samo privremeno usporena. Umjesto stvarnog približavanja, obje strane i dalje se pripremaju za mogućnost nastavka sukoba. Analitičari su uvjereni da će primirje biti kratkotrajno ako se u vrlo kratkom roku ne postigne konkretan i obvezujući politički dogovor. Produženje se tumači i kao diplomatska gesta zahvalnosti Pakistanu za njegovu posredničku ulogu, no razlozi za takav potez znatno su složeniji. Kontinuirane napetosti na terenu, osobito američka pomorska blokada i njezin snažan pritisak na iransko gospodarstvo, dodatno otežavaju postizanje stabilnog i dugoročnog mira.

Ključne riječi
rat na Bliskom istoku primirje Donald Trump Pakistan SAD Izrael

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!