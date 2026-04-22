Trumpovo povlačenje pobjeda je Pakistana, 'tiho bojište' može eksplodirati svaki čas

Prekid vatre između SAD-a i Irana, koji je danas produžio američki predsjednik Donald Trump, na prvi pogled djeluje kao pokušaj smirivanja jedne od najopasnijih globalnih kriza. No iza diplomatskih poruka i privremenog zatišja kriju se duboko nepovjerenje, suprotstavljeni interesi i ratna dinamika koja nije zaustavljena, već samo privremeno usporena. Umjesto stvarnog približavanja, obje strane i dalje se pripremaju za mogućnost nastavka sukoba. Analitičari su uvjereni da će primirje biti kratkotrajno ako se u vrlo kratkom roku ne postigne konkretan i obvezujući politički dogovor. Produženje se tumači i kao diplomatska gesta zahvalnosti Pakistanu za njegovu posredničku ulogu, no razlozi za takav potez znatno su složeniji. Kontinuirane napetosti na terenu, osobito američka pomorska blokada i njezin snažan pritisak na iransko gospodarstvo, dodatno otežavaju postizanje stabilnog i dugoročnog mira.