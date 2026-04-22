Talijani mu se dive, uspoređuju ga s Džekom, a njegova priča podsjeća na Petkovića!

Njegova priča zaista podsjeća na ono što je u Italiji svojedobno proživljavao Bruno Petković igrajući u Seriji C. Stipe Tokić ima 21 godinu, visok je 193 centimetra, baš kao i Bruno Petković, obojica su napadači. Tokić je jedan od ključnih igrača momčadi Sassari Latte Dolce koja se natječe u talijanskoj Seriji D. Zahvaljujući dramatičnoj pobjedi u gostima kod Montespaccata, Sassari Latte Dolce matematički je osigurao ostanak u ligi, dvije utakmice prije kraja sezone. Stoga će se sljedeće godine sardinijska momčad četvrti put zaredom natjecati u najvišoj amaterskoj ligi.

Nakon što su u prvoj polovici sezone završili na sedmom mjestu i 2026. godinu započeli pobjedom, Sassari je doživio dramatičan pad: u deset utakmica pobijedili su samo dvije, remizirali jednom i izgubili sedam puta, našavši se na četrnaestom mjestu, u samoj zoni doigravanja za ostanak. Unatoč tome, povjerenje u trenera Michelea Finija uvijek je postojalo, a on i njegovi igrači skupili su deset bodova u posljednje četiri utakmice, izvukli kestene iz vatre i osigurali ostanak, pišu talijanski mediji.

No, Talijani najviše pišu o mladom hrvatskom napadaču koji korijene vuče iz Bosne i Hercegovine, iz Širokog Brijega, uspoređujući ga s Edinom Džekom.

Ključni igrač u ova četiri uzastopna rezultata bez poraza bio je baš Stipe Tokić, koji je postigao tri pogotka u posljednje četiri utakmice. Rođen 2002. godine, stigao je u Italiju u siječnju 2025. s Budonijem, gdje je osvojio prvenstvo Eccellenza i ove godine debitirao u Serie D, gdje je, međutim, pronašao malo prostora za igru ​​prije nego što se preselio u Sassari.

Čak i sa svojom novom momčadi, Tokić je u početku malo igrao, ali Fini ga je potom počeo češće stavljati u igru, a njegova se odluka isplatila. Tokić je postigao šest pogodaka u posljednjih osam utakmica.

Jasno je zašto lokalni mediji zadnjih dana stalno pišu o Stipi Tokiću koji je prošao školu NK Širokog Brijega za čiji je seniorsku momčad debitirao sa 17 godina. Svake je godine bio najbolji igrač svoje generacije, no nije uspio dobiti šansu. Očito je jedan od onih koji se mora dokazivati okolnim putem. Takvih je bilo puno, a jedan od njih je, podsjetimo, bio i Bruno Petković.