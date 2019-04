Nevjerojatan podvig Ajaxa! Nakon Reala šokirali su i Juventus

Nogometaši Ajaxa plasirali su se u polufinale Lige prvaka nakon što su večeras u Torinu u uzvratnoj utakmici četvrtfinala svladali Juventus sa 2-1. Nakon što su eliminirali branitelja naslova Real Madrid, igrači Ajaxa izbacili su još jednog favorita, iako su u prvoj utakmici na domaćem terenu odigrali 1-1.

Juventus je poveo u 28. minuti. Miralem Pjanić je izveo korner, a Cristiano Ronaldo glavom pogađa za 1-0. I u prvoj utakmici, koja je završila 1-1, Ronaldo je zabio glavom, dok je u osmini finala od tri pogotka Atleticu dva postigao glavom.



No, Ajax je brzo stigao do poravnanja, u 34. minuti veznjak Donny van de Beek zabija za 1-1, a taj je rezultat ostao do kraja prvog poluvremena.

Ajax je u nastavku potpuno preuzeo kontrolu utakmice, a Juve je djelovao bespomoćno. U 52. minuti stopostotnu priliku imao je Hakim Ziyech, ali vratar Juvea Wojciech Szczesny odlično brani.

Donny van de Beek, koji je pogodio za 1-1, u 58. minuti sa ruba 16-erca cilja pod vratnicu, ali Szczesny opet spašava mrežu domaćina. U 63. minuti Tadić je poslao odličnu loptu u peterac za Ziyecha, ali Pjanić uklizavanjem izbacuje u korner.

I kad nisu uspjeli pogoditi iz izrađenih akcija, nogometaši Ajaxa su zabili iz prekida. U 67. minuti Lasse Schöne je izveo korner, a stoper Matthijs de Ligt glavom trese mrežu i odvodi nizozemski klub u polufinale gdje će igrati s boljim iz dvoboja između Tottenhama i Manchester Cityja.

Imali su igrači Ajaxa još nekoliko prigoda, ali su bili neprecizni ili su previše komplicirali u završnici. Hrvatski napadač Mario Mandžukić zbog ozljede nije igrao za Juventus.



JUVENTUS - AJAX 1-2



JUVENTUS: Szczesny, De Sciglio (Joao Cancelo 64), Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Emre Can, Pjanić, Matuidi, Bernardeschi (Bentancur 80), Dybala (Moise Kean 46), Ronaldo.



AJAX: Onana, Veltman, De Ligt, Blind, Mazraoui (Sinkgraven 11, Magallan 82), Van de Beek, Schöne, De Jong, Ziyech (Huntelaar 88), Tadić, Neres

STRIJELCI: 1-0 Cristiano Ronaldo (28), 1-1 Donny van de Beek (34), 1-2 Matthijs de Ligt (67).



SUDAC: Clement Turpin (FRA)



STADION: Allianz



GLEDATELJA: 41.000

