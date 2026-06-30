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Euforija prije BiH - SAD, Vlada FBiH predlaže kasniji početak radnog dana

FIFA World Cup 2026 - Group B - Bosnia and Herzegovina v Qatar
Foto: ELOISA LOPEZ/REUTERS
1/5
VL
Autor
Hina
30.06.2026.
u 20:55

Riječ je o preporuci Vlade, donesenoj na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Poslodavcima se savjetuje da, ondje gdje je to moguće, prilagode organizaciju rada s kasnijim početkom radnoga dana ili pak da zaposlenicima koji to žele omoguće korištenje godišnjeg odmora, plaćenog ili neplaćenog dopusta.

Nogometna euforija u Bosni i Hercegovini otišla je je toliko daleko da je Vlada Federacije BiH, jednog od dvaju entiteta u zemlji, poslodavcima preporučila da 2. srpnja pomaknu početak radnog vremena zbog kasnog termina utakmice na Svjetskom prvenstvu reprezentacije BiH i domaćina SAD-a. 

Riječ je o preporuci Vlade, donesenoj na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Poslodavcima se savjetuje da, ondje gdje je to moguće, prilagode organizaciju rada s kasnijim početkom radnoga dana ili pak da zaposlenicima koji to žele omoguće korištenje godišnjeg odmora, plaćenog ili neplaćenog dopusta.

Vlada FBiH preporučila je i lokalnim jedinicama da ugostiteljskim objektima omoguće rad do 6 sati ujutro kako bi građani mogli zajedno pratiti utakmicu.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić (Narod i pravda) poručio je da preporuka nije donesena zato što je jedna utakmica važnija od rada, nego zato što postoje trenuci koji “nadilaze sport” i postaju dio zajedničkog pamćenja zemlje. 

"Naša reprezentacija ovih dana okupila je Bosnu i Hercegovinu na način koji rijetko tko može. Kada cijela zemlja diše kao jedno, institucije imaju obvezu prepoznati vrijednost takvih trenutaka", rekao je Delić. 

Ove mjere nisu predložile državne vlasti BiH ni vlasti entiteta Republike Srpske. Organizirano gledanje i navijanje za reprezentaciju BiH bilježi se uglavnom u većinskim bošnjačkim sredinama, a nije zabilježeno u Republici Srpskoj ni u većinski hrvatskim sredinama u BiH. Tamo se tradicionalno mnogo snažnije organizira praćenje utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.  

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Ključne riječi
SP 2026. BiH reprezentacija

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