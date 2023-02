Nogomet ga koštao braka: Tom Brady sada 'definitivno završio karijeru'

Najbolji igrač američkog nogometa svih vremena, vođa navale Tom Brady objavio je putem Twittera kako je "definitivno završio svoju karijeru". Tijekom 23-godišnje karijere u NFL-u Brady je osvojio rekordnih sedam naslova prvaka, od toga šest kao član New England Patriotsa za koje je igrao od 2000. do 2019. godine, te još jedan s Tampa Bay Buccaneersima u kojima je proveo svoje posljednje tri sezone.

"Povlačim se zauvijek. Hvala ljudi što ste mi dopustili živjeti svoj san", objavio je 45-godišnji Brady u 53-sekundnom videu.

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS