Bredewold pobjednica 5. etape, Kopecky ostala vodeća na ženskoj Vuelti

Nizozemska biciklistica Mischa Bredewold (SD Worx-Protime) pobijedila je u petoj etapi utrke "Vuelta Espana Femenina" nadmašivši u završnom sprintu kolegicu iz ekipe Belgijku Lotte Kopecky, koja je zadržala vodstvo u ukupnom redoslijedu.

Etapa vožena od Leona do Astorge (119,6 km) imala je rasplet u završnom sprintu velike skupine vozačica, u kojem je najbrža bila 25-godišnja Nizozemka koja je došla do 20. profesionalne pobjede, a prve u ovoj godini.

Drugoplasirana Kopecky je sa šest bonifikacijskih sekundi povećala svoju prednost u ukupnom redoslijedu, koja sada iznosi 12 sekundi u odnosu na Njemicu Franzisku Koch (FDJ United - SUEZ), sedmoplasiranu u današnjoj etapi. Treća je ukupno Francuskinja Cedrine Kerbaol (EF Education-Oatly) koja zaostaje 18 sekundi za vodećom, a na četvrto mjesto se probila Bredewold s 22 sekunde zaostatka.

Do kraja utrke preostale su dvije etape s ciljevima na vrhovima teških uspona, u kojima će se odlučivati o ukupnoj pobjednici 12. izdanja španjolske Vuelte za biciklistice.