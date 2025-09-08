Ne smijemo Crnogorcima dati priliku da nešto traže, moramo igrati kako Hrvatska zna

Hrvatska nogometna reprezentacija i u trećoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo upisala je pobjedu. Izabranici Zlatka Dalića slavili su na gostovanju kod Farskih Otoka rezultatom 1:0, a strijelac odlučujućeg pogotka bio je Andrej Kramarić. Sljedeći izazov čeka ih već sutra na Maksimiru, gdje će od 20:45 ugostiti reprezentaciju Crne Gore koju vodi Robert Prosinečki. Sve to komentirale su mlade zvijezde vatrenih Martin Baturina i Toni Fruk.

- Sretni smo zbog pobjede, malo manje zbog igre. Bilo je ovo teško gostovanje, igrali smo na umjetnoj travi. Kako je bilo nama, tako je bilo i njima. Treba priznati da nismo odigrali našu najbolju utakmicu. Imamo što za pokazati protiv Crne Gore. Hvala svim navijačima koji su prošli ovolik put da nas podrže na Farskim Otocima. Puno nam to znači, rekao je Martin Baturina koji je u prvu postavu ušao umjesto Lovre Majera.

- Žao mi je što se Lovro razbolio pred početak utakmice, ali nije na meni da ocjenjujem svoje nastupe. Općenito igrom nisam zadovoljan, nismo bili dobri u momčadskom smislu, ali zato imamo priliku za ispravak. Uvjeti na Farskim Otocima? Možda je malo bilo straha od ozljede, drugačija je podloga, tvrđe je, brže kad je pala kiša i nije lagano. Međutim, bez obzira na to, morali smo bolje igrati.

Crnogorci će biti motivirani

Pred nama je utakmica protiv Crne Gore koja u četiri utakmice ima dvije pobjede i dva poraza.

- Svi danas igraju nogomet. Možemo očekivati još jednu tvrdu utakmicu, ali igramo kući, moramo biti pravi i pobijediti. Crna Gora će doći motivirana, protiv Hrvatske svi su motivirani, žele se izvući i doći u bolju situaciju. Mi im to ne smijemo dopustiti. Hvala našim navijačima što su došli u Torshavn i prešli toliki put, stvarno nam znači njihova podrška. Na Maksimiru je uvijek lijepo igrati, vjerujem da će biti jako dobra utakmica, zaključio je Baturina.

Toni Fruk jedan je od rijetkih koji je u petak dobio prolaznu ocjenu, bio je solidan u debiju.

- Bila je to jako emotivna večer za mene, presretan sam i ponosan. Šteta što nismo ostvarili uvjerljiviju pobjeda jer svi su to očekivali, ali bitna su tri boda i jako sam sretan zbog toga, a sve drugo se mora staviti na stranu. Šteta što lopta nije htjela u gol, imao sam dvije, tri dobre situacije. Trudio sam se odgovoriti svim zahtjevima izbornika, staviti se na raspolaganje momčadi, pomoći. Nastavit ću tako dalje, raditi još jače.

Nema alibija

Kako protiv Crne Gore?

- Najvažnije je kako ćemo mi izgledati. Mi trebamo biti pravi, na razini, onda se samo nas pita. Ne trebamo davati uopće drugima priliku, pogotovo u Hrvatskoj, da traže nešto protiv nas. Crnogorci su sigurno jako nezgodni, morat će se vaditi, nemaju što izgubiti. Morat će ići napadački. Mi se trebamo postaviti hrabro i igrati onako kako Hrvatska zna. Vremenski uvjeti će biti ljepši nego na Farskim Otocima. Međutim, za Hrvatsku nema alibija u tome kakvo je bilo vrijeme, teren... Moramo se što brže prilagoditi i mislim da ćemo u Hrvatskoj puno bolje odigrati nego u Torshavnu.