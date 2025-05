Ne može! Dinamo poslao milijunsku ponudu za mladog dragulja, na Maksimir stigla odbijenica

U brzom ritmu Dinamo slaže momćad za iduću sezonu. Dok traju pripreme za ludu nedjelju u kojoj će konačno biti poznato hoće li momčad s Maksimira obraniti titulu, u kancelarijama se opsežno radi na transferima. Potvrđeni su već Robert Mudražija, Dejan Ljubčić i Marko Soldo. Mudražija stiže iz Lokomotive, gradskog rivala koji je Dinamu prošlog vikenda otkinuo dva, možda i presudna boda u borbi za naslov. Soldo se vraća iz Osijeka, a Dejan Ljubićić pak stiže iz njemačkog Kölna.

Po nekim najavama, sve je već spremno i za četvrti ovoljetni "done deal" u Maksimiru, ali do te objave još će se morati malo pričekati. Naime, i druga ponuda koju je Dinamo poslao Istri 1961 za desnokrilnog 21-godišnjaka Matea Lisicu, na Drosini je - odbijena. Prvotni upit uz kojeg je bilo doznačeno 600 tisuća eura Puljani su hladno odbili, baš kao i drugi koji je bio na milijun eura. Kako javlja dobro informirani talijanski insajder Lorenzo Lepore, Istra za Lisicu želi 1.3 milijuna eura.

Zasad nema indicija da je s Maksimira odaslana i ta ponuda, vidjet ćemo hoće li u Dinamu nastaviti operaciju dovođenja mladog Puljanina koji ugovor s klubom iz rodnog mu grada ima do ljeta 2028. godine. Znamo da u recentnoj prošlosti u Dinamu nisu pristajali na "reketarenja" ovakve ili onakve prirode, ali može se doznati da je Lisica itekako zainteresiran za Dinamo.

Lepore je u svojoj zadnjoj objavi na X-u kazao i to da je za njega zainteresiran Željko Sopić, odnosno poljski Widzew iz Lodza kojeg on trenutno vodi. No, igračeva prva želja jest Dinamo. Inače, Lisica je ove sezone za Istru odigrao 38 nastupa i zabio pet golova uz šest asistencija.

