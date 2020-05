Emotivnom porukom majci dirnuo cijeli svijet: Pomozite mi da dođe do nje!

Enes Kanter turski je košarkaš koji nastupa za Boston u NBA ligi.

Osim na terenu, Kanter je aktivan i na političkom polju.

Kanter je javno kritizirao predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i aktualnu tursku vlast koja ga je optužila da je podržao propali pokušaj svrgavanja prvog čovjeka države s vlasti 2016. godine. Kanter koji živi u SAD-u ne može stupiti u kontakt sa svojom obitelji koja je u Turskoj.

Kanter ne smije igrati ni utakmice nigdje izvan SAD-a jer je Turska izdala međunarodnu tjeralicu za njim.

Povodom Majčinog dana Kanter se oglasio na Instagramu i uputio poruku svojoj majci u nadi da će ju ona vidjeti.

Zamolio je sve da istu podijele kako bi došla i do njegove majke.

- Zdravo mama, danas je Majčin dan, danas je tvoj dan i prošlo je šest godina otkako nisam vidio tvoje lice. Prošlo je šest godina otkako nisam čuo tvoj glas. Prošlo je šest godina otkako nisam probao tvoju ukusnu hranu. I prošlo je šest godina kako ti nisam rekao da te volim.

Nadam se da ste ti, tata i sestra dobro i da ste sigurni. Plašim se svakog dana da će vam se nešto dogoditi i da vas više nikada neću vidjeti. Nadam se da ste ponosni na mene. Morao sam ovo uraditi. Pokušavam se boriti za demokraciju i slobodu. Ljudi znaju za moju borbu i ono kroz što prolazim. Ali tamo je tisuće majki i tisuće priča koje su gore od mojih. Zbog toga moram ustati protiv toga. Čak i ako to znači da moram sve žrtvovati, ne mogu šutjeti.

Imam jednu tvoju fotografiju u svom telefonu. Mislim da je to najdragocjenija stvar koju imam u životu. Posebno nakon utakmica. Dosta igrača i trenera ode do svojih majki i zagrle ih. Ja spustim glavu, pogledam tvoju sliku i nasmijem se. Znam da si tu za mene, znam da se moliš za mene. Znam da je tvoj san bio da dođeš na jednu moju utakmicu i podržiš me. Obećavam ti da će se to dogoditi.

Ako se pitaš kako mi je, želim da znaš da sam dobro. Celticsi su nevjerojatni, suigrači su mi kao braća. Svi su me podržali. Želim svima reći da ustanu i zagrle svoju majku. Recite joj koliko je volite. Jer, nikada ne možete znati kada će je odvesti od vas, kada je više neće biti pored vas. Svim majkama želim sretan Majčin dan.

Pozdravi tatu i sestru. Svaki put kada dođe Majčin dan kažem kako više neću praviti videosnimku i kako ću ti reći sve kada te vidim. Ne mogu te čak ni nazvati i reći ti koliko te volim. Volim te i nadam se da ću te uskoro vidjeti. Hvala ti na svemu što si uradila za mene - poručio je Kanter kojem su brojni pratitelji poručivali kako mora ostati snažan i kako ih je ova poruka dirnula duboko u srce.