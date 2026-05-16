BEZ MILOSTI

NHL momčad kažnjena zbog skandala s medijima, trener mora platiti čak 100 tisuća dolara

NHL: Stanley Cup Playoffs-Vegas Golden Knights at Anaheim Ducks
Kiyoshi Mio/REUTERS
VL
Autor
Hina
16.05.2026.
u 11:55

NHL je nametnuo ove kazne nakon prethodnih upozorenja Golden Knightsima u vezi s njihovim medijskim propisima i drugim povezanim politikama. Vegas se može osobno žaliti na ove kazne Uredu povjerenika sljedeći tjedan u New Yorku

NHL momčad Vegas Golden Knights kažnjeni su zbog "kršenja medijskih propisa za doigravanje Stanley Cupa 2026." gubitkom izbora u drugom krugu drafta 2026., objavila je sjevernoamerička profesionalna hokejaška liga u petak. 

Glavni trener Golden Knightsa John Tortorella nije se sastao s medijima kako je propisano politikom lige nakon što je njegova momčad u četvrtak navečer eliminirala Anaheim Duckse u šestoj utakmici polufinalne serije Zapadne konferencije u Anaheimu. Štoviše, svlačionica je ostala zatvorena za medije.

Osim toga, Tortorella, koji je 29. ožujka preuzeo dužnosti glavnog trenera od Brucea Cassidyja, kažnjen je sa 100.000 dolara.

"Golden Knightsi su svjesni današnje objave NHL-a u vezi s dostupnošću medijima nakon šeste utakmice u Anaheimu“, objavila je momčad na društvenim mrežama. "Organizacija neće imati daljnjih komentara."

NHL je nametnuo ove kazne nakon prethodnih upozorenja Golden Knightsima u vezi s njihovim medijskim propisima i drugim povezanim politikama. Vegas se može osobno žaliti na ove kazne Uredu povjerenika sljedeći tjedan u New Yorku.

Golden Knightsi u finalu Zapadne konferencije, koje počinje u srijedu u Denveru, igraju protiv Colorado Avalanchea.

