Antikomunista Trumpa očarao je najveći komunist Xi

Kakva je zapravo bilanca posjeta Kini Donalda Trumpa, nećemo znati još neko vrijeme. No, već u vrijeme posjeta pokušavali su se tumačiti signali u ponašanju dvojice lidera pa je uočljivo bilo kako je Xi Jinping bio puno raspoloženiji i puno razgovorljiviji. Posebno je to bilo vidljivo na službenom banketu, na kojem je Trump bio neuobičajeno indisponiran za dulje govore. Ali to nije ništa čudno, smatra Mihir Torsekar, američki ekonomski analitičar popriličnog iskustva u vanjskoj trgovini. Jer posljednjih 40 godina nijedan američki predsjednik nije donio ništa iz Pekinga.