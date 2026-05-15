NE PRESTAJE

Štimac nastavlja s provokacijama prema suparnicima: Sada je poslao pismo 'rivalu s istočne strane'

Mostar: Polufinale Kupa Bosne i Hercegovine, HSK Zrinjski - FK Radnik Bijeljina
15.05.2026.
u 18:42

Nekad je Velež bio sinonim za vic, pas, tehniku i hrabrost. Protivnici su se pobjeđivali na terenu, a publika je dolazila da vidi ljepotu igre. Danas se često stječe dojam da klub, navijači i okolina previše energije troše na atmosferu sukoba, povijesne frustracije i političke poruke

Igor Štimac uživa u proslavi naslova pobjednika Kupa Bosne i Hercegovine. Njegov Zrinjski s ukupnih 2:1 u dvije utakmice bio je bolji od gradskog rivala Veleža. Susjedni mediji pišu kako 58-godišnji hrvatski stručnjak "čigledno ne planira prestati s provokacijama na račun rivala". 

Štimac je ovoga puta objavio status na društvenim mrežama u kojem je uputio pismu Veležu: "A vama, poštovani rivali s istočne strane, poklanjam jedno predivno pismo čijeg autora ne poznajem i unaprijed mu se ispričavam, u nadi da vam možda pomogne izaći iz okova mržnje" - napisao je Štimac.

U tom pismu je pisalo:

- Poraz FK Veleža od HŠK Zrinjskog u Kupu opet je otvorio staru priču: igra li Velež svoju igru ili previše vremena troši na sve osim na nogomet.

Nekad je Velež bio sinonim za vic, pas, tehniku i hrabrost. Protivnici su se pobjeđivali na terenu, a publika je dolazila da vidi ljepotu igre. Danas se često stječe dojam da klub, navijači i okolina previše energije troše na atmosferu sukoba, povijesne frustracije i političke poruke, dok lopta ostaje u drugom planu.

A nogomet je surov: ne priznaje emocije, nego organizaciju, mir i kvalitetu. HŠK Zrinjski godinama djeluje hladno i pragmatično. Bez mnogo romantike, ali s jasnim ciljem: rezultat. Imaju kontinuitet, disciplinu i stabilan sportski fokus.

Dok se kod Veleža često osjeti naboj ‘više od utakmice‘, Zrinjski utakmicu tretira kao posao koji treba dobiti. Tu nastaje problem za Velež.

Kad klub uđe u meč s osjećajem povijesne misije, revanša ili dokazivanja ‘svijetu‘, igrači izgore prije nego što utakmica stvarno počne. Nervoza pojede koncentraciju. Jedan pogrešan pas postaje tragedija, sudačka odluka zavjera, a protivnik ‘neprijatelj‘, umjesto samo rivala.

Veliki klubovi ne žive od stalnog inata. Žive od sustava. Navijači Veleža imaju pravo na emociju, identitet i ponos. To nitko ne može osporiti. Ali ako želiš trofeje, onda politika, prepucavanja i tuđe igre moraju ostati van aut-linije. Klub koji stalno igra ‘protiv nekoga‘ zaboravi igrati ‘za sebe‘.

Možda je upravo ovaj izgubljeni Kup poruka da se Velež mora vratiti onome po čemu je bio velik: školi nogometa, mirnoj glavi, sportskoj kulturi i vjeri da se rival pobjeđuje igrom, a ne atmosferom. Jer publika će oprostiti poraz. Ali teško oprašta osjećaj da se više ratovalo nego igralo - napisali su.

Podsjetimo, postajale su špekulacije o odlasku Štimca s klupe na kraju sezone. Pisalo se i kako će ga na klupi 'Plemića' naslijediti Slovenac Simon Rožman, no klub je u četvrtak opovrgnuo ta nagađanja.
