'Otkrit ćemo krticu, neće se izvući!': Netko je cinkao sastav Chelseaja prije utakmice Lige prvaka

Nogometni svijet ostao je u šoku nakon što je francuski novinar Fabrice Hawkins u srijedu, već oko podneva, objavio početnu postavu Chelseaja za večernju utakmicu protiv PSG-a na Parku prinčeva. Informacija se munjevito proširila društvenim mrežama i pokazala se potpuno točnom, uključujući i najveće iznenađenje trenera Liama Roseniora, koji je na vrata odlučio postaviti 23-godišnjeg Filipa Jørgensena umjesto standardnog Roberta Sáncheza. Time je pariški klub dobio sate i sate za prilagodbu taktike, a element iznenađenja, na koji je Rosenior očito računao, u potpunosti je nestao. Curenje osjetljivih informacija iz svlačionice pokrenulo je pravu lavinu i bacilo mračnu sjenu na europsku kampanju "Plavaca".

Menadžer Chelseaja za cijeli je slučaj saznao tek nakon utakmice, i to od novinara na press konferenciji. Njegova reakcija bila je mješavina šoka i odlučnosti da pronađe odgovornu osobu. "Nisam bio svjestan toga. Siguran sam da ćemo doći do dna ako je to slučaj. Takve se stvari danas događaju, i mi dobivamo informacije o suparnicima", izjavio je Rosenior nakon utakmice, pokušavši umanjiti važnost incidenta, ali je ipak najavio internu istragu. "Puno sam više zabrinut zbog konačnog rezultata nego zbog onoga što se događalo na početku dana. Moramo otkriti tko je izvor curenja", dodao je, jasno dajući do znanja da takvu izdaju neće tolerirati.

A konačni rezultat bio je katastrofalan. Iako je Chelsea do 74. minute imao obećavajućih 2:2, uslijedio je potpuni raspad sustava. Ključni trenutak dogodio se upravo nakon pogreške vratara Jørgensena, čije je uvrštenje u sastav bilo centralni dio procurjele informacije. Mladi Danac pokušao je odigrati kratko dodavanje iz svog kaznenog prostora, no njegovu je loptu presjekao Vitinha i majstorski je lobom poslao u praznu mrežu za vodstvo PSG-a 3:2. Taj pogodak slomio je duh londonske momčadi, što je sjajni Khvicha Kvaratskhelia iskoristio s dva kasna gola za konačnih 5:2 i praktički riješio pitanje prolaska u četvrtfinale.

Unatoč skupocjenoj pogrešci, Rosenior je stao u obranu svog vratara i preuzeo odgovornost na sebe. "Igrači griješe. Filip nije prvi koji je pogriješio, to je dio nogometa. Svi mi griješimo, ali ponekad su pogreške skuplje. Ovo je jedan od takvih trenutaka", rekao je trener Chelseaja, otkrivši da je Jørgensen u svlačionici priznao krivnju. "Ono što sada moramo učiniti jest paziti jedni na druge. Ovo je veliki test našeg karaktera. Već za dva dana čeka nas važna utakmica protiv Newcastlea i želim vidjeti pravu reakciju i otpornost", zaključio je Rosenior, svjestan da ga na uzvratu na Stamford Bridgeu čeka gotovo nemoguća misija nadoknađivanja tri gola zaostatka.